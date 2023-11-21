Чемпионат России по плаванию на короткой воде стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались главные старты страны по плаванию на короткой воде. На чемпионате в центре водных видов спорта «Невская волна» в течение 6 дней, с 20 по 25 ноября, будет разыграно 48 комплектов медалей в различных стилях и дистанциях.

На дорожку бассейна выйдут сильнейшие пловцы страны и мира Евгений Рылов, Мартин Малютин, Климент Колесников, Андрей Минаков, Евгения Чикунова, Анна Егорова, Мария Каменева и другие звезды отечественного плавания.

Впервые с 2021 года в заплыве примет участие трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова. Она делала перерыв в карьере, но приняла решение вернуться в спорт и летом возвратилась на родину из США, где жила последние годы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Также в соревнованиях заявлены пловцы из Республики Беларусь, Республики Гана, Республики Мадагаскар, Федеративной Республики Нигерия и Черногории.

По материалам официального сайта ВФП