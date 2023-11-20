Плавание и психология: главные секреты мотивации спортсмена

Личное дело Валерия Сохликова
Кандидат психологических наук, психолог сборных команд России, медицинский психолог ФГБУ
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины
и реабилитации ФМБА России», сотрудник комплексной научной группы сборной России по плаванию, член президиума Ассоциации спортивных психологов России, сертифицированный специалист
по ментальному тренингу (технологии тренировки спортсменов в элитном спорте) Л. Е. Унисталя (Швеция), специалист по функциональному биоуправлению с биологической обратной связью.
Обратная связь или оценка прогресса личных достижений
Современный мир предельно конкурентен. Мы находимся все время в состоянии борьбы, соперничества, завоевания. В спортивной жизни это выражается еще резче, спортсмен ощущает постоянное сравнение своих достижений с более успешными соперниками, а современные дети уже с раннего возраста ориентируются на успех, на лучший результат, на первое место. Это в конце концов вызывает перенапряжение и может привести к эмоциональному выгоранию и снижению мотивации спортсмена. Особенно если при этом тренер или родитель воспринимает проигрыши как провал и выражает свое собственное переживание неудачи вместо грамотного анализа и разбора.
Для того, чтобы лучше понять проблему, приведу пример, рассказанный педагогом Д. Зицером. «Мальчик написал диктант с 24 ошибками. Получил 2! На следующий день он начал учиться с удвоенной силой, много занимался, старался, и во время контрольного диктанта допустил 15 ошибок, опять получил 2.
Далее мама наняла ему репетитора, чтобы он день и ночь посвящал предмету, и вот настал контрольный урок, диктант был выполнен, мальчик горячо желал исправить оценку, и совершил только 8 ошибок, но, как и в прошлый раз получил 2 в дневник.
Его желание было по-прежнему велико, и он решил взяться еще масштабнее, все бросил, сконцентрировался только на орфографии и пунктуации русского языка, собрал последние силы, со всем старанием написал диктант – ура!!! – только 5 ошибок, посмотрел дневник… он впал в оцепенение, там красным цветом зияла оценка 2!»
Скажите, будет ли такой ученик стараться дальше или опустит руки и сдастся?
Может быть, вы встречали тренеров, которые подобно вышеописанному примеру сравнивают своего ученика лишь с лидерами или обращают внимание только на значительные его достижения? А может, вам знакомы родители, которые ожидают исключительно высоких результатов, феноменальных побед и блистательных выигрышей от своего ребенка-спортсмена, и если этого не происходит, то оценивают его на «двойку», не замечая небольшие достижения и его личный прогресс в тренировках или соревнованиях?
Нам с вами хорошо известно, что, если мы не замечаем достижения спортсмена, кропотливо не записываем их в дневнике, детально не фиксируем специальные контрольные тесты и упражнения, то спортсмен не получает необходимой обратной связи и не может увидеть свой прогресс. Конкретный результат, пусть даже не такой значительный, направляет усилия спортсмена. Каждое небольшое замеченное достижение придает ему энергии, позволяет преодолевать большие нагрузки и двигаться к своей цели.
Фото: журнал «Плавание»
На практике грамотная оценка прогресса личных достижений спортсмена, т. е. сравнение успехов не с успехами других, а с его прежними результатами, становится ключом к супермотивации, без сомнений, у такого спортсмена загораются глаза, ему все интересно, он жаждет развиваться, готов часами отрабатывать упражнения и в воде, и на суше, забывая о собственной усталости. И, кто знает, может быть благодаря именно такому подходу из невзрачного на вид мальчишки вырастает новый Сальников или Попов.
Хорошо, когда рядом со спортсменом мудрый взрослый - тренер или родитель, тот, кто всегда может поддержать, грамотно и вовремя настроить на тренировку и выступление. Единственная проблема, что неопытному спортсмену хочется показать фантастический результат уже прямо сейчас, без усердной работы, не пройдя все необходимые этапы подготовки и не став профессионалом в своем виде спорта. Но мы с вами знаем, что работа тренера с пловцами - это самоотверженный труд и «работа в долгую».
В одном можно быть твердо уверенным: все в ваших руках!
Учите спортсмена навыкам анализа собственного прогресса в тренировке, очень хорошо, если он будет вести собственный спортивный дневник. Взаимодействуйте с ним на основе сотрудничества, предлагайте ему планировать свои достижения на год, на месяц, на неделю вперед. Обязательно отмечайте положительное развитие своего подопечного, своими правильными действиями вы, без сомнения, поможете спортсмену по-настоящему увлечься спортивными тренировками и осознать ценность спортивного плавания в его жизни.
Кнут или пряник?
Вы когда-нибудь по-настоящему задумывались, как мотивировать и вдохновлять себя и своих спортсменов на работу с полной отдачей?
Все знают про метод кнута и пряника. Мотивация «К» – это и есть позитивная мотивация к желаемой цели, так называемый «пряник», а мотивация «ОТ» – негативная, то есть прочь от нежелаемого, это «кнут». Оба подхода применяются
в разных жизненных сферах, но давайте рассмотрим их специфику для спортивной деятельности.
У большинства спортсменов доминирует мотивация «ОТ», это связано с тем, что в определенных кругах излишняя тренерская требовательность считается положительным качеством и активно по- ощряется. Основной посыл мотивации «ОТ» – это желание избежать наказания. Как правило, во время тренировки спортсмен думает: «Буду выполнять задания, чтобы тренер не ругался на меня», или: «Надо тренироваться, а то так и останусь последним», хотите верьте, хотите нет, но некоторые стимулируют себя такими мыслями: «Пойду на тренировку, чтобы мама не ругалась». Это довольно сильная по психологическому действию мотивация. Но, увы, непродолжительная. К тому же любая неудача и отступление от цели воспринимаются катастрофой.
«Так и буду всю жизнь лузером», – рассуждая так, пловец быстро опускает руки и впадает в уныние. Эти спортсмены обычно прекрасно представляют, чего нужно избегать, но то, чего они хотят достичь, им определить намного труднее. Дело в том, что это нездоровая мотивация, и она имеет тормозящее воздействие.
Один известный пловец рассказывал, что раньше ему казалось, если он себя хорошенько поругает, то получит необходимый стимул выполнить тренировочное задание более качественно и сможет достичь большего. Его достижения никогда не радовали его. Он постоянно подмечал каждую свою ошибку и страшно расстраивался из-за неудачи, продолжая винить себя за то, что «мало старается» и «постоянно недорабатывает». На тренировках это работало на 100%. Но на соревнованиях это сильно мешало реализовать его высокий потенциал.
Если тренер знает особенности мотивации своих подопечных, то перед ним открывается широкая перспектива повышения результатов своих учеников. Фото: журнал «Плавание»
Спустя какое-то время он понял, что на деле такая самокритика только тормозила его прогресс и начисто нивелировала его уже существующие победы и достижения. «Кнут», сверхжесткое отношение к себе действительно стимулировало, но эффект получался кратковременный, и это сильно истощало, лишало его энергии и стремления, особенно во время ответственных моментов. Чтобы непрерывно наращивать эффективность, он постоянно должен был усиливать мощность подстегивания.
В какой-то момент он себя почувствовал «загнанной лошадью» и решил хотя бы время от времени начать положительно о себе думать. Вначале он подбадривал себя за небольшие конкретные достижения, потом понял, что не каждая ошибка «смертельна», и из них можно делать выводы и исправлять. Таким образом он сумел серьезно укрепить основы своего личностного и профессионального «Я». Тренировки стали идти намного легче и эффективнее, а выступления пошли с азартом и удовольствием. Проблема постоянной усталости и истощенности исчезла.
Теперь давайте разберемся, как работает Мотивация «К». При такой мотивации спортсмен строит образ «идеального себя» и стремится к нему. Мотивирующиеся «К» хорошо представляют, что они хотят получить, что их привлекает и тянет к себе. Это хорошо иллюстрируют такие высказывания: «Хочу тренироваться, чтобы чувствовать себя быстрым
и выносливым», или: «Хочу соревноваться с сильным соперником, чтобы получить нужный опыт», и еще: «Буду отрабатывать технику, чтобы стать мастером». Такие спортсмены прекрасно знают, к чему они стремятся и что их толкает вперед. И чем красочнее и прекраснее это, тем сильнее их мотивация. Путь с таким стимулом полон радостного ожидания, оптимизма, а также позволяет сохранить упорство и терпение. Это здоровая мотивация.
Поддержка со знаком плюс не только дает положительное подкрепление и сохраняет ценностную основу спортсмена, но и позволяет даже в маленьких победах и успехах увидеть большой потенциал для достижения великих целей.
Для повышения эффективности взаимодействия тренер – спортсмен психологи рекомендуют не избавляться совсем от первого варианта, а применять их сразу оба, мотивирование «К» - в большей степени использовать во время соревновательного периода, а мотивирование «ОТ», как доминирующий вид мотивации, - в подготовительный, тренировочный период. Эти принципы хорошо дополняют друг друга.
В конце концов тренер, а также родители – это те, кто имеет самый тесный и постоянный контакт со спортсменом и у кого есть самые доступные инструменты для мотивации этих спортсменов.
Так что все это значит? Если тренер знает актуальные потребности, особенности мотивации своих подопечных, то перед ним открывается широкая перспектива повышения результатов своих учеников с помощью удовлетворения запросов и потребностей спортсмена. А мама и папа спортсмена имеют огромные возможности помочь им в этом и вырастить из своего ребенка настоящего чемпиона.
Я искренне надеюсь, что серия моих статей о мотивации поможет вам, во-первых, повысить качество спортивной и психологической подготовки, а во-вторых, позволит узнать, как в спорте достичь успеха.
Если тренер знает особенности мотивации своих подопечных, то перед ним открывается широкая перспектива повышения результатов своих учеников.