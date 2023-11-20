Плавание и психология: главные секреты мотивации спортсмена

Личное дело Валерия Сохликова

Кандидат психологических наук, психолог сборных команд России, медицинский психолог ФГБУ

«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины

и реабилитации ФМБА России», сотрудник комплексной научной группы сборной России по плаванию, член президиума Ассоциации спортивных психологов России, сертифицированный специалист

по ментальному тренингу (технологии тренировки спортсменов в элитном спорте) Л. Е. Унисталя (Швеция), специалист по функциональному биоуправлению с биологической обратной связью.

Обратная связь или оценка прогресса личных достижений

Современный мир предельно конкурентен. Мы находимся все время в состоянии борьбы, соперничества, завоевания. В спортивной жизни это выражается еще резче, спортсмен ощущает постоянное сравнение своих достижений с более успешными соперниками, а современные дети уже с раннего возраста ориентируются на успех, на лучший результат, на первое место. Это в конце концов вызывает перенапряжение и может привести к эмоциональному выгоранию и снижению мотивации спортсмена. Особенно если при этом тренер или родитель воспринимает проигрыши как провал и выражает свое собственное переживание неудачи вместо грамотного анализа и разбора.

Для того, чтобы лучше понять проблему, приведу пример, рассказанный педагогом Д. Зицером. «Мальчик написал диктант с 24 ошибками. Получил 2! На следующий день он начал учиться с удвоенной силой, много занимался, старался, и во время контрольного диктанта допустил 15 ошибок, опять получил 2.

Далее мама наняла ему репетитора, чтобы он день и ночь посвящал предмету, и вот настал контрольный урок, диктант был выполнен, мальчик горячо желал исправить оценку, и совершил только 8 ошибок, но, как и в прошлый раз получил 2 в дневник.

Его желание было по-прежнему велико, и он решил взяться еще масштабнее, все бросил, сконцентрировался только на орфографии и пунктуации русского языка, собрал последние силы, со всем старанием написал диктант – ура!!! – только 5 ошибок, посмотрел дневник… он впал в оцепенение, там красным цветом зияла оценка 2!»

Скажите, будет ли такой ученик стараться дальше или опустит руки и сдастся?

Может быть, вы встречали тренеров, которые подобно вышеописанному примеру сравнивают своего ученика лишь с лидерами или обращают внимание только на значительные его достижения? А может, вам знакомы родители, которые ожидают исключительно высоких результатов, феноменальных побед и блистательных выигрышей от своего ребенка-спортсмена, и если этого не происходит, то оценивают его на «двойку», не замечая небольшие достижения и его личный прогресс в тренировках или соревнованиях?

Нам с вами хорошо известно, что, если мы не замечаем достижения спортсмена, кропотливо не записываем их в дневнике, детально не фиксируем специальные контрольные тесты и упражнения, то спортсмен не получает необходимой обратной связи и не может увидеть свой прогресс. Конкретный результат, пусть даже не такой значительный, направляет усилия спортсмена. Каждое небольшое замеченное достижение придает ему энергии, позволяет преодолевать большие нагрузки и двигаться к своей цели.