Михайлова Михайлова: «Плавание - моя жизнь»

Начало

Я родилась 19 мая 1948 года в Москве, в семье кадрового военного, танкиста-гвардейца, начавшего свой боевой путь в 1939 году на войне с Финляндией, а закончившего его с разгромом Квантунской армии на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Моя мама Наталья Юрьевна была истинной женой военного, сопровождая мужа после окончания Великой Отечественной войны всюду, куда папу отправляли служить, начиная с Румынии.

Поэтому раннее детство я провела с бабушкой и дедушкой по линии моей мамы.

Плавать научилась в пять лет, когда мама отправила меня с бабушкой на лето в Архипо-Осиповку на Черное море. И вот еще через год, когда мама решила вместе со мной поплавать на одной из подмосковных речек, меня постигло горькое разочарование – пресная H2O меня не держала, ведь я еще не знала того, что морская вода плотнее и держаться на плаву в ней легче. Поэтому я тут же уговорила родительницу отдать меня в бассейн, чтобы научиться плавать в любых условиях.

Первые шаги

Бассейнов в те годы в Москве было мало, и практически все они принадлежали спортивным обществам. Предпочтение отдавали детям из семей, имевших профильное отношение к этим обществам. Детей военных учили плавать только в бассейне Центрального спортивного клуба Министерства обороны, в который нужно ездить через полгорода, да еще и рано утром.

В бассейн на Ленинградском проспекте меня возила бабушка. Спасибо заведующему учебной частью ДЮСШ ЦСКА МО Юрию Михайловичу Бунину, который, посмотрев на меня в ванне бассейна и предложив сделать несколько упражнений, решил, что из настырной девятилетней девочки должен выйти толк. Но чтобы вовремя попасть на тренировку, приходилось вставать в шесть утра, благо я училась во вторую смену.

Первому тренеру я обязана многим: он обучил меня основам техники и тактики спортивной борьбы, рассказал, что в спорте все делается по установленным правилам, с точным расчетом сил. А также научил вести спортивный дневник – это я пронесла через всю свою жизнь, даже в самое непростое для меня время. И веду дневник до сих пор.

Становление

Через пару лет с первым тренером пришлось расстаться, но не по своей воле - в пятом классе занятия в школе начинались в первую смену. Занятия плаванием я продолжила в группе Ольги Павловны Римш, а бассейн ЦСК МО на долгие годы стал для меня вторым домом.

Результаты росли удивительно быстро. Нормативы третьего, второго и первого взрослых разрядов на стометровке я превзошла в течение полутора лет и начала побеждать на различных юношеских соревнованиях. Весной 1961 года мне покорился юношеский рекорд Советского Союза на дистанции 200 м вольным стилем.

Тем летом на учебно-тренировочном сборе национальной команды СССР во Львове я познакомилась с сильнейшими брассистами планеты в те времена – Георгием Прокопенко и заслуженным мастером спорта, тренером сборной команды Владимиром Минашкиным, только что завершившим спортивную карьеру.