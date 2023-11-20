Михайлова Михайлова: «Плавание - моя жизнь»

Начало
Я родилась 19 мая 1948 года в Москве, в семье кадрового военного, танкиста-гвардейца, начавшего свой боевой путь в 1939 году на войне с Финляндией, а закончившего его с разгромом Квантунской армии на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Моя мама Наталья Юрьевна была истинной женой военного, сопровождая мужа после окончания Великой Отечественной войны всюду, куда папу отправляли служить, начиная с Румынии.
Поэтому раннее детство я провела с бабушкой и дедушкой по линии моей мамы.
Плавать научилась в пять лет, когда мама отправила меня с бабушкой на лето в Архипо-Осиповку на Черное море. И вот еще через год, когда мама решила вместе со мной поплавать на одной из подмосковных речек, меня постигло горькое разочарование – пресная H2O меня не держала, ведь я еще не знала того, что морская вода плотнее и держаться на плаву в ней легче. Поэтому я тут же уговорила родительницу отдать меня в бассейн, чтобы научиться плавать в любых условиях.
Первые шаги
Бассейнов в те годы в Москве было мало, и практически все они принадлежали спортивным обществам. Предпочтение отдавали детям из семей, имевших профильное отношение к этим обществам. Детей военных учили плавать только в бассейне Центрального спортивного клуба Министерства обороны, в который нужно ездить через полгорода, да еще и рано утром.
В бассейн на Ленинградском проспекте меня возила бабушка. Спасибо заведующему учебной частью ДЮСШ ЦСКА МО Юрию Михайловичу Бунину, который, посмотрев на меня в ванне бассейна и предложив сделать несколько упражнений, решил, что из настырной девятилетней девочки должен выйти толк. Но чтобы вовремя попасть на тренировку, приходилось вставать в шесть утра, благо я училась во вторую смену.
Первому тренеру я обязана многим: он обучил меня основам техники и тактики спортивной борьбы, рассказал, что в спорте все делается по установленным правилам, с точным расчетом сил. А также научил вести спортивный дневник – это я пронесла через всю свою жизнь, даже в самое непростое для меня время. И веду дневник до сих пор.
Становление
Через пару лет с первым тренером пришлось расстаться, но не по своей воле - в пятом классе занятия в школе начинались в первую смену. Занятия плаванием я продолжила в группе Ольги Павловны Римш, а бассейн ЦСК МО на долгие годы стал для меня вторым домом.
Результаты росли удивительно быстро. Нормативы третьего, второго и первого взрослых разрядов на стометровке я превзошла в течение полутора лет и начала побеждать на различных юношеских соревнованиях. Весной 1961 года мне покорился юношеский рекорд Советского Союза на дистанции 200 м вольным стилем.
Тем летом на учебно-тренировочном сборе национальной команды СССР во Львове я познакомилась с сильнейшими брассистами планеты в те времена – Георгием Прокопенко и заслуженным мастером спорта, тренером сборной команды Владимиром Минашкиным, только что завершившим спортивную карьеру.
Фото: журнал «Плавание»
Тогда же началась моя дружба и с Наталией Быстровой (в замужестве Чирковой) и состоялись первые в жизни взрослые старты – чемпионат Вооруженных Сил СССР в Киеве. Были победы на нескольких дистанциях и отличные результаты, которые могли гарантировать достойное выступление на чемпионате страны.
К сожалению, я тогда тяжело заболела и пропустила тот чемпионат. А в начале 1962 года меня впервые вызвали на 40-дневный тренировочный сбор национальной команды в Новогорске. И вот уже тогда, на чемпионате СССР в августе 1962 года, в 50-метровом открытом бассейне Харькова с преимуществом в 3,5 секунды впервые для себя я победила в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем, намного превзойдя норматив мастера спорта и установив по ходу юношеский рекорд Советского Союза.
Поскольку на турнире проходил отбор пловцов в сборную команду страны для участия в чемпионате Европы-1962 в Лейпциге (ГДР), победа и рекорд открыли мне путь на первенство Старого Света.
Олимпийские игры
Сборная команда СССР под руководством старшего тренера Кирилла Александровича Инясевского планомерно готовилась к XVIII Олимпийским играм в Токио. Мои результаты росли, но, по мнению некоторых спортивных чиновников, не гарантировали участия в ОИ. И тут вдруг две наши сильнейшие спинистки стали невыездными. Для них это стало трагедией, а для меня нежданным шансом выступить на Олимпиаде.
На чемпионате страны Инясевский заявил меня на стометровку на спине, но только вне конкурса. Я не подвела: сначала отобралась в финальный заплыв, потом с показанным результатом – и в сборную команду. В Токио мы почти месяц безвылазно жили в Олимпийской деревне. Времена были такие. Напряжение и ответственность за выступление были огромными, и все же на своей дистанции я сумела пробиться в десятку сильнейших пловчих мира. Об этом, честно говоря, я тогда и не мечтала.
Венец карьеры
После Олимпиады-1964 я еще два года выступала за сборную команду СССР и продолжала устанавливать рекорды уже в плавании на спине. В 1965 году Союз спортивных обществ и организаций СССР наградил меня золотой медалью «За выдающееся спортивное достижение». В 1966 году окончила школу и начала очень серьезно готовиться ко второму в своей спортивной жизни чемпионату Европы. В Утрехте (Нидерланды) в личном же номере, на сотне, лишь мгновение меня отделило от заветного пьедестала.
Сборная СССР перед выездом на чемпионат Европы в Голландии, 1966 год. Наталья Михайлова во втором ряду снизу, слева. Фото: Фото: журнал «Плавание»
Впрочем, четвертое место, лучшее среди наших спинисток, позволило мне принять участие в составе женской эстафетной команды, где мы стали вице-чемпионками в «комбинашке».
За годы, проведенные в большом спорте, были яркие победы и на союзных, и на международных соревнованиях.
Доказывая свою полезность для команды, мне пришлось стать разносторонней спортсменкой, выполнив нормативы мастера спорта СССР на всех олимпийских стометровках. О моих успехах писали в газетах и журналах. Моя фамилия не раз упоминалась в книге «Плавание», выпущенной в качестве учебника для спортивных факультетов институтов физической культуры.
Замуж я вышла за спортсмена-одно- клубника, но не пловца, и вскоре мы переехали из общежития в двухкомнатную квартиру в новом районе Киева. Я отлично вписалась и в новый армейский коллектив, и в сборную команду Украины. Побеждала на чемпионатах республики, выигрывала первенства Вооруженных Сил СССР. В составе сборной Украины выступала на чемпионатах страны и на V Спартакиаде народов СССР, неизменно попадая в финальные заплывы.
Увы, в 1974 году у меня возникли проблемы со здоровьем – иммунная система начала давать сбои. Тренировки пришлось на время прекратить. А в 1975 году чемпионат ВС прошел в московском бассейне ЦСКА. Я решила, что именно там, где начался мой путь в спорт, я и завершу свои выступления. Поднявшись на подиум, где мне вручили серебряную медаль, я рассталась со спортом, будучи твердо уверенной, что навсегда. Желания оставаться не было. Слишком много физических и моральных сил за 18 лет спортивной карьеры было отдано плаванию.
После большого спорта
Киевские начальники мне предлагали продолжить выступать за СКА, сулили поддержку, но решение было принято. Я вернулась домой, в родной город. Моя мама много лет проработала редактором – сначала в Воениздате, а потом в издательстве «Экономика», этот вид деятельности был мне по душе, и я решила пойти по ее стопам.
Начинала с азов: с отличием окончила курсы делопроизводства и машинописи, работала научно-техническим сотрудником в Институте научной информации по общественным наукам Академии наук СССР, поступила на вечернее отделение Московского полиграфического института. В выходные на даче копалась на грядках или в цветнике, гуляла с собакой, а во время отпуска отправлялась в путешествия по нашей стране: Дальний
Восток, Средняя Азия, Карелия и Прибалтика, круизы по Амуру, Волге, поездки на острова Кижи и Валаам, другие памятные места великой Родины.
Рождение «мастерса»
Чемпионат мира «Мастерс», 2017 г. Фото: журнал «Плавание»
После окончания института вновь вернулась в бассейн – на работе мне выдали абонемент в бассейн спортивного комплекса «Олимпийский». Шли годы, и вот в канун Дня Победы – 1989 выдающийся советский пловец и мой товарищ по сборной СССР Семен Белиц-Гейман предложил мне принять участие в первом чемпионате Москвы среди ветеранов. Именно те соревнования можно считать началом движения «Мастерс» у нас в стране.
Вскоре газета «Советский спорт» опубликовала открытое письмо чемпиона Олимпийских игр – 1980 Сергея Фесенко, который призвал всех, кому дорого плавание и кто закончил спортивную карьеру, но чувствует, что есть еще порох в пороховницах, приехать в столицу Украины на чемпионат СССР в категории «Мастерс».
Тряхнуть стариной тогда съехались многие именитые спортсмены, и я в том числе. Одержав две победы на дистанциях на спине и установив на одной из них рекорд Европы, я подумала, что можно войти в эту воду еще раз. Это решение коренным образом изменило мою дальнейшую жизнь. Практически готовая диссертация так и осталась незащищенной, а ее автор – более чем на 30 лет самой преданной участницей движения «Мастерс».
Достижения
Чествование Натальи Михайловой. Фото: журнал «Плавание»
С чемпионатов Старого Света я увезла 21 медаль (пять золотых, девять серебряных, семь бронзовых). Пожелания друзей стать чемпионкой мира сбылись только в 2015 году на чемпионате мира в Казани, где я завоевала на индивидуальных дистанциях золото и три серебра.
Категория «Мастерс» тем и хороша, что никто не ограничивает твою свободу передвижения. С первых поездок по стране и за рубежом я ненасытно утоляла жажду знакомства с миром, привлекая к этому одноклубников, зачастую упрашивая хозяев турнира организовать для нас экскурсию. Побывав более чем в тридцати странах, а популярность и география турниров «Мастерс» огромны, мы вместе с моими друзьями узнавали все самое интересное не только о местах проведения соревнований, но и обязательно другие города.
Несмотря на профессиональную загруженность, общественная работа в интересах движения «Мастерс» всегда доставляла мне истинное удовольствие. В 2004-м, проработав в Институте научной информации по общественным наукам почти 30 лет и совмещая в последние годы эту работу с работой в редакции журнала «Наука и жизнь», я наконец вышла на пенсию.
«Мастерс» сегодня
В настоящее время наше движение объединяет 91 отечественный клуб и порядка трех тысяч зарегистрированных пловцов-ветеранов. Еще полторы тысячи не состоят в организации, но участвуют в соревнованиях в своих регионах. На чемпионаты России приезжают до тысячи участников. Так как движение добровольное, расходы по аренде дорожек в бассейнах и поездкам на турниры мы оплачиваем самостоятельно.
Спасибо Всероссийской федерации плавания, по мере возможности поддерживающей ветеранское движение. Но как было бы здорово, если бы и государство также признало движение «Мастерс». К сожалению, сегодня из-за международной политики российские ветераны не могут представлять Родину за рубежом, поэтому некоторые наши коллеги плавают на чемпионатах мира и Европы за иностранные клубы и даже устанавливают там рекорды. Международная федерация водных видов спорта этого, к счастью, не запрещает. Но, скажу вам откровенно, лично я никогда не стану выступать под чужим флагом – только под российским. Уверена, ждать недолго.
Текст: Борис Титов.