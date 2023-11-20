Владимир Вишневский: «Чтобы купаться в роскоши, нужно уметь плавать»

– Какими вам наши спортсмены запомнились? Пловцы, например, которые триумфально выступили в Сеуле?

– Меня в пловцах, как художественное впечатление, всегда впечатляла пластика. Было видно, что это пловец. Какая­то особая пластика в походке, в движениях рук, причем не на дорожке, а в обычной жизни. И, конечно, пловцы того олимпийского набора отличались уровнем интеллектуальным, как, собственно, и мой друг Семен Белиц­Гейман. Это классика советского плавания, легенда.

Поэтому со спортсменами без всякого интеллигентского прогиба у меня всегда были естественные, дружеские отношения. Тем более что у меня много и стихов про спорт. И не только такие ернические, как: «В ту осень я любил спортсменку с толчковой левою ногой».

К сожалению, я до сих пор не сделал (может быть, уже не сделаю) спортивную книжку, хотя название для нее было – «Не так страшен спорт». Книга иронических и лирических стихов.

«Никогда он не был «Эдиком»

– У вас был кумир в спорте?

– Кумиром моим был и остается Эдуард Стрельцов. Когда­то в «Советском спорте» даже вышли мои стихи про Стрельцова, которые я напрочь утерял. В ту пору там работал такой хороший журналист Сергей Вешняков, он напечатал эти стихи. Впрочем, большого художественного значения они не имеют, но я с детства был одержим Стрельцовым как фигурой, как личностью. Я копировал (и всем очень нравилось), как он ходит, как он сутулится, как он вытирает предплечьем пот. От Стрельцова в моем личном футболе излюбленный прием – игра пяткой, игра в стенку.

Он был невероятно щедр на передачи и очень красиво пасовал, не был жаден до личных голов. Я даже помню, как учительница географии, помоему, в 8­м классе, зная мою увлеченность «Торпедо», отпустила меня с урока, потому что днем показывали матч «Спартак» (Трнава) – «Торпедо». Это был знаменитый матч, где Стрельцов, подрезав мяч и перебросив его через чехословацкого защитника, не давая мячу опуститься, положил его в ворота. И драка там знаменитая была, и еще играл великий вратарь, с которым мы подружились, Анзор Кавазашвили, который, хотя и перешел потом в другой клуб, для меня всегда был торпедовским вратарем.

– Как реагируете, когда Стрельцова называют Эдик? Меня прямо коробит от этого.

– Абсолютно согласен. Я на это смотрю так же, как на расплодившихся после смерти Высоцкого мемуаристов, которые говорили: мы с Володей Высоцким… Стрельцов никогда не был «Эдиком».

«Эдик» – это к паленым мемуаристам. Он не Эдик, он великий Эдуард Стрельцов, не только выдающаяся, но и трагическая фигура нашего спорта, нашего футбола. Я уже знал, что его подставили с этим судебным делом, с этим псевдоизнасилованием. Страшно сказать, но я с 1960 года, с 1­го класса болел за «Торпедо», это была звездная команда, чемпионы 1960 года, эти фамилии – Маношин, Гусаров, Медакин. Но Стрельцов тогда не играл. А когда он вернулся после отсидки, то так красиво играл! И когда его почему-­то убрали из сборной, я даже звонил в Спорткомитет с наивным мальчишеским вопросом: почему убрали Стрельцова?

– И что вам ответили?

– Ну, как на звонок графомана от спорта. Позже по поручению культовой радио­ программы «Ровесники» (я был членом совета «Ровесников», оттуда вышло много известных людей) я должен был организовать интервью со Станиславом Ростоцким, режиссером фильма «Доживем до понедельника». Я, волнуясь, позвонил на студию, стал спрашивать, как с ним связаться, пригласить. И услышал, как за кадром говорят: «Какой­то мальчишка двух слов связать не может». Вот с тех пор я стараюсь связать два и более слов. И вроде бы что-­то в этом достиг.

– Вы же и стихи спорту посвящали!

– У меня всегда какие-­то футбольные стихи писались, некоторые сейчас цитировать сложно, но когда-­то написал:

Когда бы мы попали в створ ворот.

Совсем иначе жил бы наш народ.

Когда бы жил иначе наш народ,

­ Конечно, мы попали б в створ ворот.

Или вот:

Традиции России вековые,

Для нас уже все матчи стыковые.

Когда­-то ввели в нашем футболе лимит ничьих. И тогда родилось:

Развеял мрак, под ночь TВ включив, футбольное кончалось обозренье.

И вдруг мне стало горько от прозренья, я в жизни исчерпал лимит ничьих.

Я дружил с Владимиром Маслаченко, который приглашал меня в свой эфир. И «О.С.П.­студия» даже сделала пародию на то, как комментатор Масленкин разговаривает с поэтом Вишкаковским про «Торпедо». Была такая очень смешная пародия на телевидении 90­х.

– Знания спорта вам помогали в жизни?

– Всегда участвовал в спортивных про­ граммах и шокировал молодое поколение тем, сколько я знаю про спорт. И это не бравада, видимо, за счет этого я много книг умных не дочитал. Но в советское время, когда я был школьником, была в тренде (задолго до слова «тренд») так называемая спортивная статистика. Я вырезал из «Советского спорта» фотографии, клеил казеиновым клеем. И часто шокировал тем, что помню героев Римской Олимпиады, кто такой велосипедист Капитонов, кто такой борец Борис Гуревич и т.д. Это не самые интеллектуальные знания, но этим я начинен.

– А как вы плаваете?