Михаил Чугунов: «Спринт – это порыв души»

Личное дело
Фото: журнал «Плавание»
Михаил Чугунов родился 21.07.1946 в Таганроге.
Спортивные дисциплины: плавание, подводное плавание.
Образование: высшее (Институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта).
География работы: Колыма, Чукотка, Магадан, Словения, Ленинград.
Спортивные звания: заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта России.
Ученики: участвовал в подготовке ЗМС СССР и олимпийских чемпионов, капитана сборной СССР Андрея Крылова; Сергея Коплякова, впервые в мире разменявшего 1 минуту 50 секунд на дистанции 200 метров вольным стилем; Ивара Стуколкина. Позже тренировал чемпиона Европы
ЗМС России Игоря Марченко и участника Олимпийских игр МСМК России Леонида Хохлова.
В течение своей более чем полувековой профессиональной карьеры Михаил Эммануилович не только работал практикующим тренером, но и успешно руководил сборными командами Российской Федерации, Ленинграда и Санкт-Петербурга.
Огонь в сосуде
«Физкультура и спорт, – писал когда- то для газеты «Горняк Заполярья» наш герой, – в этих местах особенно нужны… Очень люблю наш маленький поселок, затерявшийся в тундре, которая по- своему тоже красива. Вокруг сопки и краски, в точности как на полотнах Рокуэлла Кента…» Михаил Эммануилович Чугунов. Спортсмен. Тренер. А еще добрый и невероятно светлый человек. Это о нем сказано поэтом: «Огонь, мерцающий в сосуде!» Слова Михаила Эммануиловича, уроженца Таганрога Ростовской области, из интервью, приведенного в качестве вступления к этой статье, данного им еще в 1960-х заполярному изданию крошечного поселка Озерный, что прячется в заснеженных сопках Чукотки, характеризуют его как нельзя лучше. Фанат своего дела, романтик и интеллектуал: «Помогай каждому, кто нуждается в твоей помощи, и не делай никому зла» – девиз Чугунова.
После старта профессиональной карьеры в Заполярье более полувека на одном месте. Когда-то оно еще называлось «Экраном» – питерская школа-интернат № 62 спортивного профиля, позднее – Училище олимпийского резерва № 1. Чугунов всегда работал в команде. А команда эта гремела на весь мир. Воспитавший целую плеяду замечательных спортсменов, он и сейчас на своем посту. И вместе с нами вспоминает прошлое, без которого будущего и быть не может.
Фото: журнал «Плавание»
Это случилось 21 июля 1976 года, ему в тот день исполнилось 30. Замечательное совпадение – позднее это событие было названо «Днем команды». Этот день Михаил Эммануилович выделяет среди всех других, по праву полагая, что тогда в Монреале случилось, быть может, главное событие для пловцов его поколения: «В этот день три наши девочки: Марина Кошевая, Марина Юрченя и Любовь Русанова – заняли весь олимпийский пьедестал после своей фантастической победы на дистанции 200 м брассом. Это было сверхсобытие, – вспоминает Михаил Эммануилович. – Не знаю, кто еще может таким похвастаться. Может быть, только американцы да, пожалуй, представительницы ГДР. Между тем такого уже не повторить. Потому что раньше на Олимпиаду от страны допускались в каждом виде плавания три человека, а сейчас лишь двое».
Пловцы в экране
– Вы быстро сделали тренерскую карьеру – в 30 лет и уже на Олимпиаде в составе сборной СССР.
– Я работал в паре с выдающимся советским тренером Генрихом Владимировичем Яроцким. А он – с брассистами, а позже и с кролистами. Это было интересно и, как бы это, справедливо – работать совместно, вести подопечных, делить успех, вместе, если что, нести и взыскания. Сейчас иная система ответственности, даже иная форма подачи индивидуальных данных на спортсмена. Мало помнить обо всех, кто вложил свой труд в ученика, в случае успеха абсолютно необходимо каждого по заслугам отмечать. Чтобы не было путаницы, недоразумений и, может быть, даже у кого-то обид.
– Большинство ваших достижений связано со спортшколой «Экран»?
Фото: журнал «Плавание»
– С экрановцами я познакомился в августе 1971-го, когда вернулся в Ленинград с Крайнего Севера, где работал по распределению после окончания ГДОИФКа имени Лесгафта. Школа в те годы уже базировалась в бассейне Института телевидения. Поначалу пловцы арендовали воду на улице Правды. Через 6 лет институт построил участок водных испытаний, который был приспособлен гениальным Игорем Кошкиным (ЗТ СССР И. М. Кошкин. – Ред.) под плавательный бассейн. Ванна там была необычной – пять дорожек с тумбочками выше положенных по стандарту, – вспоминает тренер. – Игорь Михайлович организовал там школу плавания, поэтому ее и назвали «Экран» – в той ванне, где мы трудились, до нас испытывали электронику.
«Золотая» юность
– Владимир Сальников – ученик «Экрана». Когда он к вам пришел?
– Подводился итог всесоюзного конкурса – выбирался лучший спортивный класс Советского Союза. Так вот, в том классе и учился Володя Сальников. В 1976-м на Олимпиаду в Монреале он поехал запасным, но попал в финал и стал пятым, проявив не только мужество, но и высочайшее мастерство. А ведь ему было всего 16! Для мальчишки это очень круто. Поверьте.
– Да, для мужчин рановато. Это девочки чаще выстреливают в юности. Лет в 15–16.
Подготовка мастеров высшей категории – тяжелейший труд как для тренера, так и для самого спортсмена, и я счастлив, что со всеми учениками, а многие уже стали дедушками и бабушками, у меня сложились самые хорошие отношения на всю жизнь, остались добрые воспоминания о нашей совместной работе – 16 лет для мужской «полторашки», конечно, рано. Но и такое бывало. Например, Стив Холланд. Этот австралийский пловец в 15 стал мировым рекордсменом. И победил на первом чемпионате мира в Белграде. А у нас в брассе, к примеру, на Олимпиаде 1972 года в 16 лет в финал с олимпийским рекордом пробился Игорь Чердаков. Тоже наш воспитанник. Правда, потом он занял лишь 7-е место, и рекорду него отобрали, но все равно попасть в финал – это здорово. Так что раннее восхождение – это всегда особый случай.
– А в чем, по-вашему, заключается феномен Сальникова?
– Никто и никогда не утверждал, что у Сальникова какие-то сверхвыдающиеся физические данные. По мне, причина его успеха – самодисциплина и полная отдача на тренировках. В середине 1980-х он пережил тяжелейший период в своей жизни. И сумел выстоять. Было время, когда Сальников почти каждый раз, выходя на дорожку, бил мировой рекорд. Конечно, это очень тяжелое испытание. И для физики, и для психики. А после Сеула-1988 он стал не просто великим, а величайшим. Пропустив со всеми советскими спортсменами Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе, вновь поднялся на самый верх. В Сеуле он уже возрастной был. То, что он там сделал, никто, кроме него, не смог бы.
– В начале 70-х главным тренером сборной назначили Сергея Вайцеховского.
– Да. Именно тогда у нас и произошел в плавании скачок. Сергей Михайлович внес много нового в организацию тренировок и в сам тренировочный процесс, да и вообще во все, что связано со сборной страны и ее работой. При нем возникли так называемые плавательные центры, в числе прочих новшеств он принял активное участие в развитии использования горной подготовки. В Цахкадзоре и до него наши ребята уже тренировались, но при нем сборная начала ездить и в Бельмекен (Болгария), и в Фон-Роме (Франция), и в Колорадо-Спрингс (США). Он истинный новатор и патриот, сумевший сплотить команду, при нем спортсмены давали клятву верности национальному флагу. Такую практику просто необходимо вспоминать и сегодня.
Спринт и грудное молоко
– Вы как-то говорили, что спринт готовить сложнее, чем другие дистанции. Почему?
– 50 метров – это сложнейшая дистанция, где счет идет на мгновения. Места в призах да и в заплыве в целом разделяют жалкие сотые. А это дополнительные нервные затраты. Я никак не умаляю другие виды плавания, но понятны слагаемые этих трудностей – в одну десятую, бывает, целая толпа умещается. Спринт – это порыв души. И требует не только физических сил, но и душевных.
Фото: журнал «Плавание»
У спринтеров, кстати, и не только у них, перед стартами происходит потеря веса. А когда идет набор формы, то возрастает опасность заболеть, потому что сопротивляемость организма в этот период резко падает. Потеря веса – это проблема, как правило, мужская, у женщин бывает ровно наоборот. Мы когда-то покупали нашим пловцам смеси для вскармливания грудных детей. Помогало.
– А что это дает?
– Полноценный рацион, и между тем это не противная добавка, а самое главное, действенная. Белки, жиры, углеводы. Все в балансе. Это нужно, когда тело требует энергии.
– А в спринте вообще есть какая-то тактика или надо сразу «топить» на полную?
– В последние 10–15 лет спортсмены научились на финише делать заметный рывок. К примеру, у Александра Попова, а он в определенном смысле эталон спринтера, был прекрасный финиш, огромный рост и великолепная функционалка. Но бывают и другие спринтеры, не такие, как Саша, я бы сказал, не столь физически заметные – и меньше ростом, и более легкие. Для них важна работа с самого начала, иначе догнать улетевших вперед соперников не получится.
– То есть анатомия для спортсмена очень важна?
– Всем хочется получить спортсмена, который был бы два метра ростом, высоко лежал на воде и чтобы у него еще и был маленький удельный вес. Но исключений очень много именно в спринте. Ведь на самом деле не каждый двухметровый хорошо лежит, там много других необходимых качеств: гибкость, быстрота, чувство воды. То есть то, что еще и еще прибавляет скорости.
Красивое плавание
– Как вы относитесь к эстетике плавания? Плыть красиво – это обязаельное условие или можно побеждать с корявенькой техникой?
– Сравнительно недавно у нас на тренировке был разговор на эту тему. Корявое плавание – это ведь очень условно. Достаточно вспомнить того же Чердакова, плыл он, надо сказать, довольно неказисто. Это все видели. Но видели, то есть могли видеть, лишь его надводную часть. Нам же, специалистам, интереснее часть подводная, где присутствует сам гребок, скольжение под водой и условия, создаваемые спортсменом, для того чтобы плыть, не встречая сопротивления. Сверху может казаться: да, не слишком красиво парень плывет. Но вода его принимает. Описания этого феномена зачастую становились основой для диссертаций, и у того же Чердакова брасс был именно такой, когда разбираться в нем и дать объективную оценку было вовсе не просто.
Фото: журнал «Плавание»
– Все ли способы плавания помогают друг другу или, например, брасс рушит технику кроля?
– Для примера есть парадокс, более заметный на дистанции 400 метров комплексом. Там часто неважно плавающие кролем брассисты выигрывают на финише у специалистов кроля, потому что тем на последней сотне после «нелюбимого» ими брасса плыть сверхтяжело даже своим излюбленным стилем. А брассист после своего коронного отрезка может и кроль «засадить», да так, что только держись. Здесь много нюансов и в тренировках, и в соревнованиях. В комплексе очень важна наработка перехода с этапа на этап. Ведь все равно основа обучения – комплексное плавание. Ребенок, планирующий долгую и успешную карьеру в плавании, просто обязан освоить все способы. И чем лучше он это сделает, тем больше будет шансов на успех в будущем. Пусть даже и в одном каком-нибудь стиле.
Текст: Кирилл Серов.