Михаил Чугунов: «Спринт – это порыв души»

– С экрановцами я познакомился в августе 1971-го, когда вернулся в Ленинград с Крайнего Севера, где работал по распределению после окончания ГДОИФКа имени Лесгафта. Школа в те годы уже базировалась в бассейне Института телевидения. Поначалу пловцы арендовали воду на улице Правды. Через 6 лет институт построил участок водных испытаний, который был приспособлен гениальным Игорем Кошкиным (ЗТ СССР И. М. Кошкин. – Ред.) под плавательный бассейн. Ванна там была необычной – пять дорожек с тумбочками выше положенных по стандарту, – вспоминает тренер. – Игорь Михайлович организовал там школу плавания, поэтому ее и назвали «Экран» – в той ванне, где мы трудились, до нас испытывали электронику.

«Золотая» юность

– Владимир Сальников – ученик «Экрана». Когда он к вам пришел?

– Подводился итог всесоюзного конкурса – выбирался лучший спортивный класс Советского Союза. Так вот, в том классе и учился Володя Сальников. В 1976-м на Олимпиаду в Монреале он поехал запасным, но попал в финал и стал пятым, проявив не только мужество, но и высочайшее мастерство. А ведь ему было всего 16! Для мальчишки это очень круто. Поверьте.

– Да, для мужчин рановато. Это девочки чаще выстреливают в юности. Лет в 15–16.

Подготовка мастеров высшей категории – тяжелейший труд как для тренера, так и для самого спортсмена, и я счастлив, что со всеми учениками, а многие уже стали дедушками и бабушками, у меня сложились самые хорошие отношения на всю жизнь, остались добрые воспоминания о нашей совместной работе – 16 лет для мужской «полторашки», конечно, рано. Но и такое бывало. Например, Стив Холланд. Этот австралийский пловец в 15 стал мировым рекордсменом. И победил на первом чемпионате мира в Белграде. А у нас в брассе, к примеру, на Олимпиаде 1972 года в 16 лет в финал с олимпийским рекордом пробился Игорь Чердаков. Тоже наш воспитанник. Правда, потом он занял лишь 7-е место, и рекорду него отобрали, но все равно попасть в финал – это здорово. Так что раннее восхождение – это всегда особый случай.

– А в чем, по-вашему, заключается феномен Сальникова?

– Никто и никогда не утверждал, что у Сальникова какие-то сверхвыдающиеся физические данные. По мне, причина его успеха – самодисциплина и полная отдача на тренировках. В середине 1980-х он пережил тяжелейший период в своей жизни. И сумел выстоять. Было время, когда Сальников почти каждый раз, выходя на дорожку, бил мировой рекорд. Конечно, это очень тяжелое испытание. И для физики, и для психики. А после Сеула-1988 он стал не просто великим, а величайшим. Пропустив со всеми советскими спортсменами Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе, вновь поднялся на самый верх. В Сеуле он уже возрастной был. То, что он там сделал, никто, кроме него, не смог бы.

– В начале 70-х главным тренером сборной назначили Сергея Вайцеховского.

– Да. Именно тогда у нас и произошел в плавании скачок. Сергей Михайлович внес много нового в организацию тренировок и в сам тренировочный процесс, да и вообще во все, что связано со сборной страны и ее работой. При нем возникли так называемые плавательные центры, в числе прочих новшеств он принял активное участие в развитии использования горной подготовки. В Цахкадзоре и до него наши ребята уже тренировались, но при нем сборная начала ездить и в Бельмекен (Болгария), и в Фон-Роме (Франция), и в Колорадо-Спрингс (США). Он истинный новатор и патриот, сумевший сплотить команду, при нем спортсмены давали клятву верности национальному флагу. Такую практику просто необходимо вспоминать и сегодня.

Спринт и грудное молоко

– Вы как-то говорили, что спринт готовить сложнее, чем другие дистанции. Почему?

– 50 метров – это сложнейшая дистанция, где счет идет на мгновения. Места в призах да и в заплыве в целом разделяют жалкие сотые. А это дополнительные нервные затраты. Я никак не умаляю другие виды плавания, но понятны слагаемые этих трудностей – в одну десятую, бывает, целая толпа умещается. Спринт – это порыв души. И требует не только физических сил, но и душевных.