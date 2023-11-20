Яна Курцева: «Уметь мечтать»

Йога, акробатика, спортивные танцы, музыка, ролики, велосипед – чтобы скоротать время, пробовала себя и в большом теннисе. а после бассейна успевала на пение. окна моего дома смотрят на волгу, я стала знаменитой, мне еще года не было: мама брала купаться с собой, приучала к воде и летом, и зимой, так что однажды по такому случаю я даже в газету попала. родители – пловцы, мне, младенцу еще, ставили в бассейне надувную ванночку на борту, таким образом, видимо, приучая к отсутствию иных перспектив.

Из моего лягушатника большая ванна казалась бездонной, но я никогда не искала легких путей. Поначалу плавала всем подряд и вскоре после начала регулярных тренировок выбрала наименее популярное: 200 батт. вторая половина мне всегда давалась легче.

Потому и длинный кроль появился, логично вытекая из всей прожитой жизни. Баланс типов нагрузки, схемы подводки к соревнованиям – следую рекомендациям моего тренера.

Татьяна Владимировна (Т. в. манкевич. – Ред.) учит балансу, перед стартом разгружаемся недолго, очень много дополнительной работы вне воды. не количество, но качество определяет результат. от ритуалов отказалась давно.

Приметы ведут в западню. Живу сегодняшним днем. Я не «шланг», но мандражисткой себя не назову. Впрочем, волноваться полезно. Сосредоточиться на дистанцию, подключив к мозгу музыку, – прекрасный метод контроля над психикой.

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