Яна Курцева: «Уметь мечтать»

Сияние чистых глаз и обворожительная улыбка дополняют образ сильной и цельной личности. Эта девушка просто излучает энергию. В голосе слышны звуки недавнего детства, а в рассудительности становятся очевидны причины успеха.
Она привыкла трудиться, и делает она это с явным удовольствием – в этом ее главный секрет. Номер один российского плавания на открытой воде, великолепная Яна Курцева. Встречаем.
Личное дело
Яна Курцева
Дата и место рождения: 7.10.2002 г. в Астрахани
Спортивное звание: мастер спорта
Спортивный клуб: СК «Волга»
Тренеры: Наталия Курцева, Олег Шевченко, Татьяна Манкевич.
Достижения: двукратная победительница первенства Европы на открытой воде в эстафете и в эстафетном плавании. Неоднократная чемпионка России по плаванию в бассейне и на открытой воде.
Пролог
Фото: журнал «Плавание»
Йога, акробатика, спортивные танцы, музыка, ролики, велосипед – чтобы скоротать время, пробовала себя и в большом теннисе. а после бассейна успевала на пение. окна моего дома смотрят на волгу, я стала знаменитой, мне еще года не было: мама брала купаться с собой, приучала к воде и летом, и зимой, так что однажды по такому случаю я даже в газету попала. родители – пловцы, мне, младенцу еще, ставили в бассейне надувную ванночку на борту, таким образом, видимо, приучая к отсутствию иных перспектив.
Из моего лягушатника большая ванна казалась бездонной, но я никогда не искала легких путей. Поначалу плавала всем подряд и вскоре после начала регулярных тренировок выбрала наименее популярное: 200 батт. вторая половина мне всегда давалась легче.
Потому и длинный кроль появился, логично вытекая из всей прожитой жизни. Баланс типов нагрузки, схемы подводки к соревнованиям – следую рекомендациям моего тренера.
Татьяна Владимировна (Т. в. манкевич. – Ред.) учит балансу, перед стартом разгружаемся недолго, очень много дополнительной работы вне воды. не количество, но качество определяет результат. от ритуалов отказалась давно.
Приметы ведут в западню. Живу сегодняшним днем. Я не «шланг», но мандражисткой себя не назову. Впрочем, волноваться полезно. Сосредоточиться на дистанцию, подключив к мозгу музыку, – прекрасный метод контроля над психикой.
Контакт
Фото: журнал «Плавание»
Я не из таких, кто борется с другими, сражаюсь с самой собой, но открытая вода – контактный вид. Тактика складывается по ходу заплыва.
Лидировать и заканчивать первым – что может быть лучше? но я готова и к иным сценариям. Торопиться не люблю, особенно если впереди два часа работы. Существует масса стратегий, каждый раз новая, могу и «втопить» с самого начала. для этого важно понимать, что происходит вокруг. Такие знания даются опытом. Драки или просто выяснения отношения на воде – вещь обычная, присущая многим, особенно иностранцам. Причем, интересно, далеко не лучшим. У них удар локтем в грудь, живот или лицо, когда очки вонзаются в глазницы – вещь рядовая. Такие приемчики – от них только держись подальше, не дай Бог оказаться под нелегкой рукой – судьи видят не все.
Открытая вода непредсказуема. Одни животные чего стоят. Вода – их дом, а мы – гости. А как вам стена из медуз? А плыть-то надо. волны, разнонаправленные потоки, ветер, дождь, молнии в небе, да и сама вода, соленая или пресная, да еще и с разной температурой, будут работать на всех по-разному, в зависимости от подготовки. Уверена, качества личности влияют и на спортивный результат тоже. Оптимизм, целеустремленность, дружелюбие, отвага – это мне по душе. мне и ребята нравятся именно такие. Такой стараюсь быть и сама.
Стихия
Фото: журнал «Плавание»
Страх перед стихией останавливает многих. когда-то и меня тоже. Меня вода держит. Мы с ней дружим. Понять воду, держаться на ее поверхности, не проваливаясь в ее толщу, создавая себе дополнительное сопротивление. обожаю упражнения на скольжение, многие марафонцы пренебрегают ими, полагая, что для них достаточно и лошадиной выносливости, я же всегда проверяю, как вода меня пропускает. идеальный заплыв – это когда силы заканчиваются с последним гребком.
Способность выложиться есть у всех, но не все умеют разумно распределить свои силы от старта до финиша. У меня такое ощущение, что мой организм сам знает, когда включаться, и часто я следую интуиции. Из всех видов открытой воды всех больше люблю море. Оно всегда такое разное! Когда я в него погружаюсь, чувствую живое.
Я с ним разговариваю. От души. Не требуя. И я никогда не захожу в него как к себе домой. Уважение к стихии – залог безопасности и все же четко ответить на вопрос о пристрастии не смогу. Вот озеро Тургаяк, к примеру, на Урале, красота необыкновенная, недавно плыла там, так это просто наслаждение какое-то. Раньше, когда я еще в основном практиковалась в бассейне, мне казалось, что открытая вода – это что-то вторичное. Познать воду такой, какой она есть на самом деле – задача невыполнимая, но стремиться к этому надо.
Слава
Фото: журнал «Плавание»
Кому не нравится когда тебя хвалят? Но мы не футболисты, и у меня нет фан-клуба. Безумно люблю свое дело, и у меня огромная поддержка со стороны семьи. есть друзья, родители других спортсменов, когда за меня болеют, это, знаете ли, невероятно приятно.
Я привыкла работать. не помню, чтобы меня когда-нибудь заставляли. Может потому, что я делаю лишь то, что мне нравится? Люблю рутину. Процесс, даже самый тяжелый, мной движет желание стать лучше. Получается не всегда, но знаю, потолок возможностей – это иллюзия. Лучше можно быть всегда. даже тогда, когда кажется, что все идеально. Слава настолько питательна, насколько и губительна. Сказать честно, мне даже неловко об этом рассуждать. Разве что, если представить…
Слава может и ослепить, и чтобы этого не произошло, считаю, нужно «не снимать шоры с глаз», как у скаковой лошади. Слишком уж много в мире всего, что отвлекает, на каждом шаге пути есть опасность споткнуться. Слава – это продукт уже совершенной деятельности, а вчерашняя медаль перед лицом грядущего сильно теряет в ценности. Меня впечатляет способность к преодолению. Уважаю талант, слежу за многими спортсменами, вижу, как тяжело даются победы. Даже самым великим, но добиться успеха всегда поможет мечта. А уж мечтать-то я умею.
Текст: Дмитрий Волков.