Премьера в Кемерово

У женщин победа тоже за обладательницей рекорда мира на длинной воде – Евгенией Чикуновой. Она набрала 939 очков за суперуспешную для нее в этом сезоне дистанцию 200 м брассом:

– После финала Кубка было психологически непросто, был спад в этом плане, но я приехала сюда 1 августа, немного переключилась, посмотрела новый город, новый бассейн.

В топ-5 при этом у нее два результата, остальные три под авторством Марии Каменевой. Каменева при этом абсолютная победительница турнира по количеству выигранных дистанций – 50 и 100 м на спине, а также 50 м кролем.

Для Каменевой, как и для многих, этот старт в «длинном» сезоне стал заключительным:

– Я довольна собой, показала лучший результат в финале Кубка, хоть и немного, но сдвинула свой личный рекорд.

У мужчин по две золотые награды завоевали Колесников, Пригода и Илья Бородин.

– Сезон этот физически дался тяжелее, чем прошлый. Да и психологически тяжело плавать так долго без отдыха. Но, оглядываясь назад, ни одни соревнования из тех, которые плыл, пропускать не стоило, – сказал Илья. – Такое большое количество стартов я воспринимаю как опыт, который тоже нужно приобрести. Бородин показал также пятый результат по очкам World Aquatics, но ближе всего к топ-3 подобрался Олег Костин с его «полтинником» баттерфляем. А еще Кубок чемпионов стал дополнительной возможностью для некоторых пловцов проявить себя в сезоне, где не удавалось забраться на пьедестал.

– В финале Кубка России я даже на пьедестал не попал, но в моем случае обычно так бывает, что набираешь форму от старта к старту и все легче плывется, – признался Михаил Довгалюк, победив- ший на 200 м вольным стилем.

Чемпионы из Кузбасса

Вне официальной части соревнований Кубка чемпионов состоялись заплывы на 100 м вольным стилем с гандикапом (точка отсчета по результатам на «полтиннике» кролем в текущем сезоне, сильнейший стартует последним) и смешанные эстафеты 4x50 м. В этих видах программы наравне с лидерами сборной выступали кемеровчане.

В заплывах с гандикапом победили местные спортсмены – Маргарита Фомина и Михаил Болучевский. В командном первенстве лучшими стали квартеты, возглавляемые Андреем Минаковым в комбинированной эстафете и Марией Каменевой – в кролевой.

Для кузбасских пловцов, конечно, эти соревнования были шансом выйти на старт с именитыми чемпионами, что не скрывал министр спорта Кузбасса Сергей Мяус:

– Плавание занимает одно из ведущих мест. Еще пять лет назад некоторые виды спорта в Кузбассе выглядели катастрофически, а сейчас мы построили и отремонтировали много объектов.

Проводить соревнования нужно для развития вида спорта, а плавание – один из ведущих. После соревнований дети, как правило, с удвоенной энергией записываются в секции. И возможность поплавать с лидерами сейчас для наших спортсменов – это шаг к дальнейшему прогрессу.

Уже на этих стартах в призерах на индивидуальных дистанциях было сразу несколько кузбассовцев. Полина Троегубова стала второй на дистанции 400 м комплексом, Александра Кочнева – на 100 и 200 м баттерфляем, третьими стали Софья Бондаренкова (400 м комплекс, 200 м на спине и 100 м баттерфляй), Маргарита Фомина (200 м баттерфляй), Василина Аксенова (200 м комплекс).

Культурная программа и разговоры о будущем

На трибунах во время соревнований был аншлаг, огромное количество болельщиков пришли и на автограф-сессию спортсменов. Так что Кубок чемпионов хорошо вписался в культурную программу Кемерова. И город, в свою очередь, подготовил свою программу для гостей. Еще до соревнований российские пловцы посетили достопримечательности

столицы Кузбасса, в частности, Томскую Писаницу с экскурсией, и протестировали знаменитую аэротрубу!

– Изначально хотела пойти на серфинг, к аэротрубе шла за компанию, – рассказывает Чикунова. – Было интересно и круто, хотя тяжело было держать голову, поток воздуха очень сильный. Заряд позитивных эмоций. Хочется сказать спасибо за то, как хорошо нас здесь встретили.

Устроили для нас экскурсию. Перед стартом такие эмоциональные моменты важны – что-то новое, новый город, новые впечатления.

В завершении поездки в новый для большого плавания регион участники Кубка чемпионов возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю, а также посетили Кузбасский угольный разрез.