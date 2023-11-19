Премьера в Кемерово

Ну а лучшие российские пловцы, в свою очередь, впервые стартовали на соревнованиях нового формата. Поэтому Кубок чемпионов подарил всем много эмоций, несмотря на то что этот старт для большинства российских пловцов закрывал тяжелый сезон длинной воды.
Что за бассейн?
«Этот сезон открыл для меня самые отдаленные уголки нашей огромной страны. Теперь на очереди Кемерово, и мне очень интересно увидеть еще одну локацию», - говорил перед вылетом в Кемерово Петр Жихарев.
И что же пловцы увидели по прилете? Конечно, в первую очередь - бассейн.
Соревнования состоялись на «Кузбасс Арене», которая по-настоящему впечатляет своими масштабами! Этот глобальный спортивный комплекс включает в себя не только 50-метровый бассейн, но еще и бассейн с обратной волной для тренировок по серфингу, универсальный игровой зал, самую большую в Европе аэродинамическую трубу, залы для альпинизма и настольного тенниса.
– Мы пришли в столовую, а там через стекло – скалодром! Не думала, что в Кемерове есть настолько развитые спортивные разносторонние объекты, где может поместиться и чаша для плавания, и арена для волейбола, и много залов, - рассказывает о первых впечатлениях от увиденного Евгения Чикунова.
Победительница Кубка чемпионов Евгения Чикунова. Фото: Игоря Сажнева
В таком огромном мультиспортивном сооружении наши пловцы не выступали давно.
– Когда первый раз пришли, даже в какой-то момент заблудились. Много раздевалок, много места, отдельный зал для того, чтобы размяться. Хорошо, что есть возможность выступать в других городах, благодаря этому у нас нет ощущения,
что дома засиделись. Все-таки на новом объекте всегда надо по обвыкнуться. Старт в новом бассейне – это всегда новые эмоции, – призналась Светлана Чимрова.
– Мы очень рады возможности побыть в этом прекрасном городе, – сказал Андрей Минаков. – У меня много друзей отсюда. Так что наслышан. Что касается самих соревнований, несмотря на то что конец сезона, все хотят «бахнуть» на заключительном старте.
Что за формат и почему?
10 миллионов рублей призового фонда на Кубке чемпионов разыгрывались не по количеству побед, а по таблице очков от World Aquatics. Кто ближе к рекорду мира, тот не только победитель, но еще и срывает куш в один миллион рублей. Чем меньше очков, тем меньше призовых. В принципе для пловцов этот формат ничего не меняет – все и всегда настроены в первую очередь улучшить свой личный результат.
– Задача просто плыть быстро, а там посмотрим, как оно будет, – сказал Климент Колесников.
– Формат понятен – встаешь и отрабатываешь свою дистанцию, – подтвердил Кирилл Пригода. – Привык отрабатывать от начала до конца, поэтому на последний старт сезона на длинной воде нормально настраивался, да и не так много дистанций у меня заявлено.
И кто же победитель?
К слову, Пригоду от победы в общем зачете отделили 8 очков. Его результат на 200 м брассом в топ-3, где царил действующий рекордсмен мира на длинной воде. С результатом 52,49 Колесников набрал 949 очков, и судьба главного трофея решилась в его пользу.
Победитель Кубка чемпионов Климент Колесников. Фото: Игоря Сажнева
У женщин победа тоже за обладательницей рекорда мира на длинной воде – Евгенией Чикуновой. Она набрала 939 очков за суперуспешную для нее в этом сезоне дистанцию 200 м брассом:
– После финала Кубка было психологически непросто, был спад в этом плане, но я приехала сюда 1 августа, немного переключилась, посмотрела новый город, новый бассейн.
В топ-5 при этом у нее два результата, остальные три под авторством Марии Каменевой. Каменева при этом абсолютная победительница турнира по количеству выигранных дистанций – 50 и 100 м на спине, а также 50 м кролем.
Для Каменевой, как и для многих, этот старт в «длинном» сезоне стал заключительным:
– Я довольна собой, показала лучший результат в финале Кубка, хоть и немного, но сдвинула свой личный рекорд.
У мужчин по две золотые награды завоевали Колесников, Пригода и Илья Бородин.
– Сезон этот физически дался тяжелее, чем прошлый. Да и психологически тяжело плавать так долго без отдыха. Но, оглядываясь назад, ни одни соревнования из тех, которые плыл, пропускать не стоило, – сказал Илья. – Такое большое количество стартов я воспринимаю как опыт, который тоже нужно приобрести. Бородин показал также пятый результат по очкам World Aquatics, но ближе всего к топ-3 подобрался Олег Костин с его «полтинником» баттерфляем. А еще Кубок чемпионов стал дополнительной возможностью для некоторых пловцов проявить себя в сезоне, где не удавалось забраться на пьедестал.
– В финале Кубка России я даже на пьедестал не попал, но в моем случае обычно так бывает, что набираешь форму от старта к старту и все легче плывется, – признался Михаил Довгалюк, победив- ший на 200 м вольным стилем.
Чемпионы из Кузбасса
Вне официальной части соревнований Кубка чемпионов состоялись заплывы на 100 м вольным стилем с гандикапом (точка отсчета по результатам на «полтиннике» кролем в текущем сезоне, сильнейший стартует последним) и смешанные эстафеты 4x50 м. В этих видах программы наравне с лидерами сборной выступали кемеровчане.
В заплывах с гандикапом победили местные спортсмены – Маргарита Фомина и Михаил Болучевский. В командном первенстве лучшими стали квартеты, возглавляемые Андреем Минаковым в комбинированной эстафете и Марией Каменевой – в кролевой.
Для кузбасских пловцов, конечно, эти соревнования были шансом выйти на старт с именитыми чемпионами, что не скрывал министр спорта Кузбасса Сергей Мяус:
– Плавание занимает одно из ведущих мест. Еще пять лет назад некоторые виды спорта в Кузбассе выглядели катастрофически, а сейчас мы построили и отремонтировали много объектов.
Проводить соревнования нужно для развития вида спорта, а плавание – один из ведущих. После соревнований дети, как правило, с удвоенной энергией записываются в секции. И возможность поплавать с лидерами сейчас для наших спортсменов – это шаг к дальнейшему прогрессу.
Уже на этих стартах в призерах на индивидуальных дистанциях было сразу несколько кузбассовцев. Полина Троегубова стала второй на дистанции 400 м комплексом, Александра Кочнева – на 100 и 200 м баттерфляем, третьими стали Софья Бондаренкова (400 м комплекс, 200 м на спине и 100 м баттерфляй), Маргарита Фомина (200 м баттерфляй), Василина Аксенова (200 м комплекс).
Культурная программа и разговоры о будущем
На трибунах во время соревнований был аншлаг, огромное количество болельщиков пришли и на автограф-сессию спортсменов. Так что Кубок чемпионов хорошо вписался в культурную программу Кемерова. И город, в свою очередь, подготовил свою программу для гостей. Еще до соревнований российские пловцы посетили достопримечательности
столицы Кузбасса, в частности, Томскую Писаницу с экскурсией, и протестировали знаменитую аэротрубу!
– Изначально хотела пойти на серфинг, к аэротрубе шла за компанию, – рассказывает Чикунова. – Было интересно и круто, хотя тяжело было держать голову, поток воздуха очень сильный. Заряд позитивных эмоций. Хочется сказать спасибо за то, как хорошо нас здесь встретили.
Устроили для нас экскурсию. Перед стартом такие эмоциональные моменты важны – что-то новое, новый город, новые впечатления.
В завершении поездки в новый для большого плавания регион участники Кубка чемпионов возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю, а также посетили Кузбасский угольный разрез.
Фото: Игоря Сажнева
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что для спортсменов важна смена мест проведения соревнований.
– Это поддерживает интерес, и это тоже своего рода мотивация. Мы стараемся расширить географию проведения крупнейших турниров. В этом году Кубок России стартовал с Дальнего Востока. Есть на будущее идея замкнуть череду этапов самой западной точкой нашей страны. Расширение географии создает хорошую атмосферу для развития спорта, а мы хотим, чтобы плавание было спортом номер один. Мы хотим, чтобы значимость нашего вида спорта поднялась на самый высокий уровень. Привезли сюда наших сильнейших спортсменов не только для того, чтобы они расширили свою географию стартов, но и для местных детей, которые, возможно, заинтересуются плаванием благодаря этим соревнованиям.
Фото: Игоря Сажнева
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал важность развития плавания в регионе и проведения Кубка чемпионов:
– Мы строим многофункциональные спортивные комплексы всероссийского и международного уровня. За выдающиеся успехи в развитии спорта в нашем регионе правительственной комиссией было принято решение провести в Кемерове форум «Россия – спортивная держава».
По его итогам были подписаны соглашения с разными спортивными федерациями России, в том числе с федерацией плавания. В Кузбассе плаванием занимаются более 66 тысяч человек. Уверен, проведение Кубка чемпионов будет способствовать еще большей популярности этого вида спорта среди подрастающего поколения.
К слову, в Кемерове уже подтвердили намерение провести Кубок чемпионов и в 2024-м. Так что на «Кузбасс Арену» пловцы обязательно вернутся.
* Согласно Положению, премиальные по итогам соревнования выплачиваются за 16 лучших результатов, показанных спортсменами отдельно среди мужчин и женщин. Количество таких результатов для одного спортсмена не ограничено.
Текст: Елена Никитина