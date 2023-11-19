Битва за мир на удаленке

– Я довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира, хотела обогнать это время. Когда делала поворот со 150 м на 200, поняла, что надо прибавлять. За сезон сложно дважды выходить на пик, особенно на 200 м брассом. Нужна большая выносливость. Этот результат близок к прошлому рекорду России, так что все в порядке, – заверила Евгения.

«На удаленке» в призы чемпионата мира по результату Кубка России заплыли также Павел Самусенко (50 м на спине), Евгения Чикунова (100 м брассом), Олег Костин (50 м баттерфляем), Кирилл Пригода (200 м брассом).

– Сейчас телом я в России, а голова моя находится в Японии. Ставлю перед собой такую задачу, и это меня мотивирует. Атмосфера на финале Кубка России рабочая, настроение тоже, сразу обсуждаем, над чем работать дальше, – сказал Пригода.

Вся драма «батта»

В шаге от того, чтобы побить победный результат чемпионата мира, был Олег Костин (22,71):

– Всегда чувствуешь, когда получится дистанция так, как хочется. В этот раз такого ощущения не было. Мог проплыть лучше, но в этот раз не все сложилось. Но меня радует, что третий результат сезона в мире, это было бы второе место чемпионата мира. Значит, я в обойме, на уровне. Это хорошо.

На «сотне» снова зажег Петр Жихарев.

– Не ожидал, что смогу победить, потому что экспериментировал в тренировочном процессе, – признался он. – За чемпионатом мира не слежу, мне неинтересно. Я сконцентрирован на себе, на своем результате, мне не очень приятно смотреть, когда меня нет на этих соревнованиях. Пусть сами с собой борются, для нас закрыта эта зона. Мы делаем все возможное, чтобы показать результат в России.

Всех этих супер эмоций «дельфинистам» не хватило, и Андрей Минаков в погоне за рекордом России организовал дополнительный заплыв. Рекорда не случилось, но почему не попытаться?

У женщин в «батте» на «полтиннике» выиграла Арина Суркова, а две другие дистанции остались за Светланой Чимровой:

– Мы стараемся мотивировать себя на внутренних стартах. Для меня мотивацией является и то, что молодежь за мной тянется. Это больше ответственности.

Они стараются нас достать, нас догнать, это тоже заставляет работать над собой дальше.

Весь этот кроль

В длинном и среднем кроле полыхали нешуточные страсти. Противостояние Анна Егорова vs Софья Дьякова по накалу эмоций превзошло все ожидания. Егорова «забрала» 400 м, Дьякова – 800 м. Победа на 200 м вольным стилем – у Валерии Саламатиной, а на 1500 м выиграла юная Ксения Мишарина.

– Я очень довольна, что проплыла по лучшему результату и выполнила мастера спорта международного класса, – поделилась эмоциями Ксения. – Постаралась уплывать, раньше первой не плыла. Скорее, раньше не была готова к этому психологически, на чемпионате России с этим были неполадки. Сейчас получилось.

У мужчин не было такого разнообразия в победителях на этих дистанциях. Александр Степанов выиграл на 800 и 1500 м, Мартин Малютин – на 200 и 400 м.

– Доволен своим временем, потому что эмоционально уже тяжело выступать, приходится себя настраивать. Мотивация есть, есть к чему стремиться, есть какие рекорды бить, просто это уже конец сезона, можно сказать, заключительный старт, – сказал Малютин журналистам.

Королевская дистанция

У мужчин «сотню» кролем в последний день соревнований выиграл Иван Гирев. Но этот старт для него не был даже предпоследним в нынешнем сезоне. Сезон Гирев закроет победами в августе на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге:

– На эмоциональном подъеме после победы в финале Кубка я доплавал до сегодняшнего дня. Без этого было бы намного тяжелее.

У женщин на «сотне» победила Мария Каменева. Еще в начале сезона она обозначила, что главной ее целью будет финал Кубка, и на нем выиграла сразу три личные дистанции (50 и 100 м на спине, 100 м кроль), став самой титулованной спортсменкой турнира. К тому же ей удалось побить личный рекорд на 100 м на спине. Рекорд России устоял.

– Это очень-очень трудно, у Насти Фесиковой это костюмный рекорд, – добавила Мария.

В коротком женском кроле Дарья Трофимова установила юношеский рекорд Европы – 24,77 секунды на 50 м. Для нее сезон, в котором она впервые стала чемпионкой России, закончится Кубком чемпионов в Кемерове.

На спине и в комплексе

На 200 м на спине победителями турнира стали Евгений Рылов и Рената Гайнуллина.

– Не очень довольна своим результатом, проплыла хуже на 1 секунду, чем на чемпионате России, – сказала Рената. – Для меня Дарья Устинова – один из доминирующих спортсменов, она была моим ориентиром, но мне тоже пора выходить на новый уровень. Дистанция 200 м сложная, наплываю 5–6 км объема, но мне она очень нравится.

В плавании комплексом Илья Бородин отметился рекордом России на 200 м, а также выиграл на 400 м в дни, когда плавательный мир аплодировал французу Леону Маршану и одновременно провожал легендарный рекорд Майкла Фелпса на этой дистанции.