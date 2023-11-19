Битва за мир на удаленке

Маршрут Южно-Сахалинск – Обнинск – Иркутск – Казань с перерывами на подготовку – это весьма и весьма серьезная нагрузка.
Климент – быстрейший
Эту гастроль выдержал Климент Колесников, который не отказался ни от одного этапа, а в финале Кубка России выдал максимум на «полтиннике». Да! Благодаря Клименту мы снова увидели рекорд мира во Дворце водных видов спорта в Казани! При этом рекорд мира ему удалось установить уже в полуфинале – 23,55 секунды, и это быстрее результата американца Хантера Армстронга (23,71) на 0,16.
Климент Колесников. Фото: Алексей Савченко
– У нас неплохие условия, чтобы ставить рекорды. И они учитываются в мире. Все, что будет дальше, надеюсь, зависит и от наших результатов. Доказывая всем, что мы можем плавать и сейчас, надеюсь, и в остальном продвинемся, – сказал Климент после финиша.
Колесников уже был обладателем рекорда мира на «полтиннике» на спине - 24,00 (2018), 23,93 и 23,80 (2021), но его «увел» тот самый Армстронг. В этот раз финал Кубка шел одновременно с чемпионатом мира, но рекорд остался за Колесниковым. Климент после своих 23,55 сказал журналистам, что будет рад, если его соперники «на удаленке» в Фукуоке выплывут из 24, но даже этого не случилось. Хантер Армстронг завоевал золото с результатом 24,05.
– Один рекорд мира – это достаточно, чтобы считать соревнования успешными, – сказал после рекорда Климента главный тренер сборной России Сергей Чепик.
Но на этом турнире были еще крутые результаты, кстати, и от самого Климента в том числе. Дистанцию 100 м на спине он выиграл с результатом 51,82. Это новый рекорд России! И с этим временем Колесников стал бы чемпионом мира в Фукуоке – американец Райан Мерфи проплыл за 52,22.
- Рекорд мира на 100 м – вопрос времени, – сказал первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. – На чемпионате мира нет человека, который мог бы его победить на 50 или на 100 м. Пусть они пока разбираются.
Привет, Фукуока
О том, что в эти же дни в Японии проходит чемпионат мира в Фукуоке, напоминали не только сами спортсмены в своих комментариях, но и вся атмосфера в бассейне – на плазменных экранах в казанском Дворце водных видов спорта изображение знаменитой мечети Кул- Шариф, отражаясь в воде, превращалось в японскую пагоду.
Чтобы добавить мотивации, тем спортсменам, кто в финале превзойдет победный результат чемпионата мира на той же дистанции, учредили специальные призовые – 1 миллион рублей!
– Когда плывешь, о призовых не думаешь. Но это приятный бонус, – признался Колесников.
Всего в финале Кубка России таких результатов было три – те самые победы Колесникова в плавании на спине плюс выигранная Евгенией Чикуновой «двухсотка» брассом – 2.19,71. Татьяна Схунмакер (ЮАР) в Фукуоке победила с результатом 2.20,80.
Евгения Чикунова. Фото: Алексей Савченко
– Я довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира, хотела обогнать это время. Когда делала поворот со 150 м на 200, поняла, что надо прибавлять. За сезон сложно дважды выходить на пик, особенно на 200 м брассом. Нужна большая выносливость. Этот результат близок к прошлому рекорду России, так что все в порядке, – заверила Евгения.
«На удаленке» в призы чемпионата мира по результату Кубка России заплыли также Павел Самусенко (50 м на спине), Евгения Чикунова (100 м брассом), Олег Костин (50 м баттерфляем), Кирилл Пригода (200 м брассом).
– Сейчас телом я в России, а голова моя находится в Японии. Ставлю перед собой такую задачу, и это меня мотивирует. Атмосфера на финале Кубка России рабочая, настроение тоже, сразу обсуждаем, над чем работать дальше, – сказал Пригода.
Вся драма «батта»
В шаге от того, чтобы побить победный результат чемпионата мира, был Олег Костин (22,71):
– Всегда чувствуешь, когда получится дистанция так, как хочется. В этот раз такого ощущения не было. Мог проплыть лучше, но в этот раз не все сложилось. Но меня радует, что третий результат сезона в мире, это было бы второе место чемпионата мира. Значит, я в обойме, на уровне. Это хорошо.
На «сотне» снова зажег Петр Жихарев.
– Не ожидал, что смогу победить, потому что экспериментировал в тренировочном процессе, – признался он. – За чемпионатом мира не слежу, мне неинтересно. Я сконцентрирован на себе, на своем результате, мне не очень приятно смотреть, когда меня нет на этих соревнованиях. Пусть сами с собой борются, для нас закрыта эта зона. Мы делаем все возможное, чтобы показать результат в России.
Всех этих супер эмоций «дельфинистам» не хватило, и Андрей Минаков в погоне за рекордом России организовал дополнительный заплыв. Рекорда не случилось, но почему не попытаться?
У женщин в «батте» на «полтиннике» выиграла Арина Суркова, а две другие дистанции остались за Светланой Чимровой:
– Мы стараемся мотивировать себя на внутренних стартах. Для меня мотивацией является и то, что молодежь за мной тянется. Это больше ответственности.
Они стараются нас достать, нас догнать, это тоже заставляет работать над собой дальше.
Весь этот кроль
В длинном и среднем кроле полыхали нешуточные страсти. Противостояние Анна Егорова vs Софья Дьякова по накалу эмоций превзошло все ожидания. Егорова «забрала» 400 м, Дьякова – 800 м. Победа на 200 м вольным стилем – у Валерии Саламатиной, а на 1500 м выиграла юная Ксения Мишарина.
– Я очень довольна, что проплыла по лучшему результату и выполнила мастера спорта международного класса, – поделилась эмоциями Ксения. – Постаралась уплывать, раньше первой не плыла. Скорее, раньше не была готова к этому психологически, на чемпионате России с этим были неполадки. Сейчас получилось.
У мужчин не было такого разнообразия в победителях на этих дистанциях. Александр Степанов выиграл на 800 и 1500 м, Мартин Малютин – на 200 и 400 м.
– Доволен своим временем, потому что эмоционально уже тяжело выступать, приходится себя настраивать. Мотивация есть, есть к чему стремиться, есть какие рекорды бить, просто это уже конец сезона, можно сказать, заключительный старт, – сказал Малютин журналистам.
Королевская дистанция
У мужчин «сотню» кролем в последний день соревнований выиграл Иван Гирев. Но этот старт для него не был даже предпоследним в нынешнем сезоне. Сезон Гирев закроет победами в августе на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге:
– На эмоциональном подъеме после победы в финале Кубка я доплавал до сегодняшнего дня. Без этого было бы намного тяжелее.
У женщин на «сотне» победила Мария Каменева. Еще в начале сезона она обозначила, что главной ее целью будет финал Кубка, и на нем выиграла сразу три личные дистанции (50 и 100 м на спине, 100 м кроль), став самой титулованной спортсменкой турнира. К тому же ей удалось побить личный рекорд на 100 м на спине. Рекорд России устоял.
– Это очень-очень трудно, у Насти Фесиковой это костюмный рекорд, – добавила Мария.
В коротком женском кроле Дарья Трофимова установила юношеский рекорд Европы – 24,77 секунды на 50 м. Для нее сезон, в котором она впервые стала чемпионкой России, закончится Кубком чемпионов в Кемерове.
На спине и в комплексе
На 200 м на спине победителями турнира стали Евгений Рылов и Рената Гайнуллина.
– Не очень довольна своим результатом, проплыла хуже на 1 секунду, чем на чемпионате России, – сказала Рената. – Для меня Дарья Устинова – один из доминирующих спортсменов, она была моим ориентиром, но мне тоже пора выходить на новый уровень. Дистанция 200 м сложная, наплываю 5–6 км объема, но мне она очень нравится.
В плавании комплексом Илья Бородин отметился рекордом России на 200 м, а также выиграл на 400 м в дни, когда плавательный мир аплодировал французу Леону Маршану и одновременно провожал легендарный рекорд Майкла Фелпса на этой дистанции.
Илья Бородин. Фото: Алексей Савченко
– В этом году меня его рекорд не удивил, в прошлом году было неожиданно – я на пару дней выпал, когда увидел его результат. Мне хотелось тогда побороться с ним, в одном заплыве… То, что рекорд у Маршана будет, мы все понимали, вопрос был, насколько сильно он его превзойдет, – признался Бородин.
У женщин на 400 м этим способом плавания победила Дарья Рогожинова:
– Очень приятно оказаться на первой ступени пьедестала, я об этом мечтала с первого момента, как приехала однажды на чемпионат России. Для меня это казалось чем-то из разряда невозможного. Результаты росли, и сейчас улучшила его на четыре секунды, чем очень довольна.
Итоги
В общем зачете соревнований победила команда Санкт-Петербурга-1, за которой, кроме индивидуальных достижений ее спортсменов, осталось большинство эстафет турнира.
Победителями соревнований по очкам World Aquatics стали Климент Колесников с рекордом мира на 50 м на спине и Евгения Чикунова с победой на 200 м брассом.
За последнее время в жизни российских пловцов изменилось многое, но система отсчета прежняя – самый быстрый результат. В этот раз главный тренер сборной России соотносил эти результаты еще и с чемпионатом мира.
Текст: Елена Никитина