Марафон за призы ВФП

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов в десяти возрастных категориях. Заплывы состоялись на дистанциях 1500 и 3000 метров.

Первые соревнования с участием не только профессионалов, но и любителей состоялись в прошлом году также в Пирогово и получили высокую оценку среди участников.

– Сейчас мы активно прорабатываем возможность увеличения вовлеченности федерации в любительские соревнования. Уверен, что уже в ближайшем будущем количество таких соревнований возрастет, – заявил президент ВФП Владимир Сальников.