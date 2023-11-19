Радмир Габдуллин: «В России все должны уметь плавать»

– Как вы оцениваете сотрудничество «Уралхима» и Всероссийской федерации плавания?

– На мой взгляд, плавание – один из базовых видов спорта в олимпийской семье. Есть королева спорта – легкая атлетика, а есть не менее важный вид – плавание. Уметь плавать – это как ходить или бегать. Ведь бегать или ходить тоже надо уметь правильно. В России много морей, рек, озер. Поэтому я убежден, что уметь плавать, спасать утопающего должны уметь все. Я лично это все проходил. До университета плаванием особо не увлекался, но в РГУФКе меня научили.

Мы проходили курсы по спасению утопающих, нам показывали, как делать реанимацию, реагировать на разные ситуации. Не бежать спасать сломя голову, не напрыгивать на утопающего – так велика вероятность вдвоем уйти на дно. Надо правильно развернуть, правильно прижать человека к себе, успокоить, а потом грести в сторону берега. Я считаю, что урок плавания должен быть в школах на обязательной основе. Что касается «Уралхима», то у нас есть на балансе бассейны, где занимаются сотрудники и их дети. Я сам использую любую возможность поплавать. Вода расслабляет, успокаивает, забирает отрицательную энергию. В основном плаваю кролем или брассом. Умею и баттерфляем, а вот кроль на спине дается хуже.

Мы очень гордимся турниром «Пермская волна», который проводим совместно с Пермской федерацией плавания. Кстати, хотел бы отметить, что для Пермского края плавание является действительно одним из наиболее важных и распространенных видов спорта, а директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов также занимает позицию президента Федерации плавания Пермского края. Мы стараемся с каждым годом повышать статус мероприятия и уровень его проведения.

– В июле вы побывали в Казани на финале Кубка России.

– Да, и был очень впечатлен высоким уровнем проведения соревнований.

Приятно было видеть, насколько Владимир Валерьевич Сальников вовлечен в проведение соревнований, насколько это для него важно, как он внимателен к деталям. Хотелось бы, чтобы такие турниры посещало как можно больше людей. В наше время нужно делать большой упор на популяризацию спорта. Больше рассказывать людям о том, какие мероприятия проводятся в регионах. Это может заинтересовать их, и, как следствие, привлечь к занятиям спортом.

– Какая ваша главная цель в развитии спорта в ближайшем будущем?