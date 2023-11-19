Радмир Габдуллин: «В России все должны уметь плавать»

«Придерживаемся постулатов Олимпийской хартии»
Габдуллин – сам профессиональный спортсмен, мастер спорта по боевому самбо, выступал на турнирах по смешанным единоборствам. После окончания карьеры тренировал сборную России по ММА. Сейчас он – директор по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим».
– Как «Уралхим» поддерживает профессиональный спорт? – первый вопрос Габдуллину.
– Профессиональный спорт мы поддерживаем как на уровне федераций, аккредитованных в Минис- терстве спорта, так и на уровне отдельных спортсменов из регионов присутствия нашей компании. У нас есть спортивные залы в Соликамске и Березниках, есть отдельные школы, в которых мы оборудовали спортзалы. Там спортсмены-профессионалы получают в макро- и микроциклах подготовки именно ту нагрузку, которая им нужна, чтобы подойти к турниру, игре или бою в оптимальной форме. У нас не практикуется подход «сделали и забыли». Стараемся даже к деталям подходить профессионально.
Сейчас в Соликамске мы установили не просто беговые дорожки, а инерционные – чтобы спортсмены увеличивали скорость и силовую выносли- вость. Купили сайклы, гребные и лыжные тренажеры. Под каждого спортсмена персонально шьем экипировку, чтобы она была максимально комфортной для тренировочного процесса.
– Российский профессиональный спорт сейчас находится в непростой ситуации.
Фото: журнал «Плавание»
– Мы придерживаемся основных постулатов Олимпийской хартии, где говорится о том, что спорт объединяет, о том, что в спорте все равны. Спортсмену, чтобы развиваться, нужно соперничать с сильнейшими на международной арене. Сегодня мы наблюдаем предвзятое отношение к российским сборным у наших коллег за рубежом. Поэтому «Уралхим» взял курс на то, чтобы организовывать международные турниры в России.
Возьмем в пример нашу лигу Ural FC. Мы могли бы проводить соревнования только для российских спортсменов, но осознанно выходим на международный уровень, приглашая бойцов со всего мира. В каждом турнире у нас принимают участие по меньшей мере спортсмены из 13 стран. Мы также получили лицензии на проведение турниров по кикбоксингу и профессиональному боксу.
«Основной упор – на подготовку тренеров в регионах»
Фото: журнал «Плавание»
– С какими федерациями сотрудничает «Уралхим»?
– Мы поддерживаем федерации плавания, картинга, самбо, дзюдо, греко- римской борьбы как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. На Петербургском международном экономи- ческом форуме подписали соглашение о сотрудничестве с лигой «Локодзюдо», которая сейчас очень бурно развивается и является топовой среди детских лиг, собирая на каждом соревновании не меньше 800 участников. У нас также есть договоренности с федерацией кикбоксинга: в этом году впервые за много лет будет проведен чемпионат России сразу по всем стилям. Он пройдет в Перми и будет приурочен к 300-летию города.
У нас есть профессиональная бойцовская лига Ural FC, которую мы создали два года назад и очень ею гордимся. Она пользуется огромной популярностью как среди профессиональных спортсменов, так и среди любителей. Мы считаем, что спортсмены – это лидеры общественного мнения. Дети должны брать с них пример и понимать, что каждый может построить свою карьеру в спорте при поддержке компании. Создавая инфраструктуру в регионе, мы удерживаем молодежь, даем возможность заниматься спортом в родных местах.
– Какой вид спорта под патронажем «Уралхима» считаете самым развивающимся на сегодняшний день?
– Без сомнения, это плавание. А также федерации триатлона, бокса и самбо. Мы развиваем любительский бег и любительские лыжные гонки. У нас есть два больших проекта – «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory». Мы готовим тренеров-преподавателей, аккредитовываем их, лицензируем, обучаем, и они работают у нас в регионах. Учат людей правильному бегу, готовят их к соревнованиям. Поскольку в наших регионах присутствия превалирует зима и там шесть-семь месяцев в году лежит снег, мы запустили такой же лыжный проект.
– Какие регионы являются титульными для «Уралхима»?
– Это Пермский край, Самарская и Кировская области, Краснодарский край, Калининградская область, Москва и Московская область.
– Что еще делается в плане развития массового спорта?
Фото: журнал «Плавание»
– Развитие массового спорта – одно из ключевых направлений поддержки, развития спорта и в регионах, и на федеральном уровне. Основной упор, как я уже сказал, мы сделали на подготовку и поддержку тренеров в регионах. Тех, кто живет спортом, кто горит этим. Потому что не секрет, что сейчас самая большая проблема заключается в тренерских кадрах. Не оставляем без внимания и подготовку учителей физкультуры в школах, поскольку хотим, чтобы дети наших сотрудников получали максимальную заботу и правильную информацию от компетентных специалистов.
– На каком уровне находится корпоративный спорт в «Уралхиме»?
– У нас регулярно проводятся летние и зимние спартакиады. В следующем году мы хотим вывести их на совершенно новый уровень, провести турнир по типу Игр дружбы или Игр доброй воли. Предварительно на уровне предприятий, регионов будет проведен отбор, после которого лучшие приедут в Москву на финальный турнир.
– Каким видам спорта сотрудники компании отдают предпочтение?
– Легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, бокс, борьба, теннис, шахматы, шашки, футбол, баскетбол, волейбол, биатлон. Порядка 15 видов спорта у нас развиваются активно. Есть также проект проведения «Гонки героев». Вообще очень много людей, работающих в компании, регулярно занимаются спортом, что нас очень радует.
«Гордимся турниром «Пермская волна»
Фото: журнал «Плавание»
– Как вы оцениваете сотрудничество «Уралхима» и Всероссийской федерации плавания?
– На мой взгляд, плавание – один из базовых видов спорта в олимпийской семье. Есть королева спорта – легкая атлетика, а есть не менее важный вид – плавание. Уметь плавать – это как ходить или бегать. Ведь бегать или ходить тоже надо уметь правильно. В России много морей, рек, озер. Поэтому я убежден, что уметь плавать, спасать утопающего должны уметь все. Я лично это все проходил. До университета плаванием особо не увлекался, но в РГУФКе меня научили.
Мы проходили курсы по спасению утопающих, нам показывали, как делать реанимацию, реагировать на разные ситуации. Не бежать спасать сломя голову, не напрыгивать на утопающего – так велика вероятность вдвоем уйти на дно. Надо правильно развернуть, правильно прижать человека к себе, успокоить, а потом грести в сторону берега. Я считаю, что урок плавания должен быть в школах на обязательной основе. Что касается «Уралхима», то у нас есть на балансе бассейны, где занимаются сотрудники и их дети. Я сам использую любую возможность поплавать. Вода расслабляет, успокаивает, забирает отрицательную энергию. В основном плаваю кролем или брассом. Умею и баттерфляем, а вот кроль на спине дается хуже.
Мы очень гордимся турниром «Пермская волна», который проводим совместно с Пермской федерацией плавания. Кстати, хотел бы отметить, что для Пермского края плавание является действительно одним из наиболее важных и распространенных видов спорта, а директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексей Аверьянов также занимает позицию президента Федерации плавания Пермского края. Мы стараемся с каждым годом повышать статус мероприятия и уровень его проведения.
– В июле вы побывали в Казани на финале Кубка России.
– Да, и был очень впечатлен высоким уровнем проведения соревнований.
Приятно было видеть, насколько Владимир Валерьевич Сальников вовлечен в проведение соревнований, насколько это для него важно, как он внимателен к деталям. Хотелось бы, чтобы такие турниры посещало как можно больше людей. В наше время нужно делать большой упор на популяризацию спорта. Больше рассказывать людям о том, какие мероприятия проводятся в регионах. Это может заинтересовать их, и, как следствие, привлечь к занятиям спортом.
– Какая ваша главная цель в развитии спорта в ближайшем будущем?
Фото: журнал «Плавание»
– Согласно национальным проектам до 2030 года численность привлеченных к занятиям спортом жителей страны должна составлять до 70%, и это является одной из наших основных задач в ближайшей перспективе. Мы также продолжим работать над развитием собственных проектов: Ural FC, «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory». Нужно улучшать инфраструктуру, строить спорткомплексы. Ведь новые объекты – это не только новые возможности, но и новые рабочие места. Мы хотим по максимуму развивать корпоративный спорт, делая наш бренд еще более узнаваемым и привлекательным. Чтобы люди со всей страны стремились работать в «Уралхиме».
– Сколько процентов работников компании занимается спортом сейчас на постоянной основе?
– Около трети всех сотрудников. Считаю, это достаточно высокий показатель, которого мы добились в последние годы.
– Реально достичь 70 процентов к 2030 году?
– Для нас – да. Уверен, что если не будем сбавлять обороты, работать в том же режиме и темпе, что и сейчас, раскачивать регионы, взращивать ли- деров общественного мнения, которые будут воспитывать на своем примере молодежь, добьемся этого обязательно. Главное, чтобы было желание. Кто-то занимается развитием спорта для статистики, мы же делаем это для людей.
Текст: Олег Чикирис