Юлия Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию на трех дистанциях

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вернулась в строй. Впервые за два года она приняла участие в чемпионате Южного федерального округа, который стал отборочным турниром на главные старты страны.

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Пловчиха стартовала на шести дистанциях и показала лучшее время на трех дистанциях брассом – показала лучшее время на 20 м, 100 м и 200 м. Также «золотая рыбка» проплыла 50 м баттерфляем, 100 м комплексом, 50 м на спине.

По завершении турнира Ефимова сообщила в соцсетях, что отобралась на Чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября. И заявка на турнир уже отправлена сразу на три дистанции.

«Только на брасс: на 500, 100 и 200 м», - прокомментировала Ефимова свои планы сайту «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова последние годы жила в США, и даже в 2022 году объявила о паузе в спорте, но летом 2023 года вернулась в Россию, а осенью возобновила карьеру.