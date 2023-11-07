Синхронист Александр Мальцев стал кандидатом педагогических наук

Многократный чемпион мира и Европы по синхронному плаванию, первый профессиональный пловец-синхронист в России Александр Мальцев поделился с подписчиками в «Телеграме» радостью. Пловец успешно защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень.

«Диссоветом было принято решение присудить мне степень кандидата педагогических наук!» — похвастался спортсмен.

Областью научных изысканий известного аспиранта стала взаимосвязь спортивных результатов со специальной плавательной подготовленностью и соматотипом спортсмена в синхронном плавании.

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Как это было, Мальцев показал в блоге. Подписчики поспешили поздравить своего кумира и пожелали ему дальнейшего прогресса в науке. Некоторые изумились тому, насколько многогранным и все успевающим является синхронист. Александр скрывать секрет своего успеха не стал.