Возвращение «золотой рыбки»: Юлия Ефимова впервые за два года вышла на старт

31-летняя звезда российского и мирового спорта, трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вернулась в спорт. Это произошло впервые с ноября 2021 года. Спортсменка заявилась на отборочный турнир, проходящий с 30 октября по 2 ноября в Астрахани. Она надеется получить пропуск на чемпионат России в ноябре.

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Ефимова заявлена сразу на шесть дистанций – три брассом, 50 м баттерфляем, 100 м комплексом и 50 м на спине. И уже показала высокие результаты.

В первый день стартов Ефимова приплыла первой на 50 м брассом, показав лучшее время - 30,90 сек.

Напомним, Ефимова последние годы жила в США, в 2022 году объявила о паузе в карьере, но летом 2023 года вернулась в Россию и приняла решение возобновить выступления.

По материалам сайта Матч ТВ