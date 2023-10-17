Российскую синхронистку Наталью Ищенко включили в Международный зал славы плавания

О том, что прославленную россиянку включат в Международный зал славы плавания, стало известно в марте нынешнего года. Для Ищенко это решение оказалось полной неожиданностью, приятной и очень почетной.

«Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают», — делилась тогда чемпионка с ТАСС.

Правда, присутствовать лично Ищенко не смогла. Добавим, что Наталья завершила карьеру еще в 2017 году. за ее плечами — не только пять побед на Олимпийских играх, она еще является 19-кратной чемпионкой мира, 12-кратной чемпионкой Европы, абсолютной чемпионкой Европы 2010 года. В настоящее время Наталья Ищенко — министр спорта Калининградской области.

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