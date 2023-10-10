Российские пловцы приглашены на международный турнир в ЮАР

Соревнования по плаванию. Фото: Global Look Press

Соревнования состоятся уже в середине осени.

Российские пловцы, как и представители многих других видов спорта, с 2022 года отстранены от участия во многих международных соревнованиях. Недоступны не только турниры World Aquatics, но и по-прежнему под вопросом участие в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

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Однако совсем изолировать россиян от мирового спорта невозможно. Всероссийская федерация плавания получила приглашение на осенний турнир Игр БРИКС в Дурбане (ЮАР), который пройдет с 18 по 21 октября.

Уже известен состав российской сборной, которая пакует чемоданы на соревнования. Это Евгения Чикунова, Влада Егги, Дарья Клепикова, Анастасия Маркова, Алексей Ткачев, Роман Акимов, Андрей Волков, Георгий Глазунов, сообщает сайт Matchtv.ru.

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