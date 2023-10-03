Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина показала, как прокачать все мышцы сразу

Синхронистка Мария Шурочкина регулярно делится с поклонниками в соцсетях упражнениями для поддержания фигуры, которые подходят для выполнения в домашних условиях. Спортсменка показывает их лично, а значить при их выполнении будет сложно сделать ошибку.

На этот раз пловчиха рассказала и показала, какое упражнение максимально полезно для всех групп мышц. Как правило, люди привыкли выполнять разные техники для разных частей тела. Но есть и универсальные, и Мария поделилась своим любимым.