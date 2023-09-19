Пловец Абросимов рассказал про свою любовь к кофе: «Имею представление, как описывать баланс, тело и букет»

Пловец Кирилл Абросимов из любителя кофе этим летом переквалифицировался в профессионалы. Трехкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде, серебряный призер Всемирной летней Универсиады, чемпион и заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр-2020 рассказал подписчикам во «Вконтакте», что его семилетнее увлечение бодрящим напитком не только не ослабло, а стало еще сильнее. И привело к обучению.

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Кофеман Абросимов отправился за знаниями в центр обучения бариста «Russian Barista Association» в Петербурге и остался в восторге.