Пловец Абросимов рассказал про свою любовь к кофе: «Имею представление, как описывать баланс, тело и букет»

Пловец Кирилл Абросимов из любителя кофе этим летом переквалифицировался в профессионалы. Трехкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде, серебряный призер Всемирной летней Универсиады, чемпион и заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр-2020 рассказал подписчикам во «Вконтакте», что его семилетнее увлечение бодрящим напитком не только не ослабло, а стало еще сильнее. И привело к обучению.
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Кофеман Абросимов отправился за знаниями в центр обучения бариста «Russian Barista Association» в Петербурге и остался в восторге.
«По окончании курса я узнал много новой для себя информации. Впервые поработал с профессиональной кофемашиной, весами, с настройкой помола и попробовал сделать «латте арт». Имею представление, как описывать баланс, тело и букет кофе и еще много всего. Это оказалось не так легко, как я думал, но было очень интересно», - признался пловец.
Кирилл Абросимов. Фото: соцсети
Кирилл пока не представляет, как применит свои новые знания и умения. Но история знает немало примеров, когда любимое хобби перерастало в дело жизни. А подписчики уже готовы отправиться за чашечкой вкусного кофе от чемпиона.