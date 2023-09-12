World Aquatics выдвинула критерии допуска россиян и белорусских спортсменов до международных стартов: есть много «но»

Почти полтора года российские и белорусские пловцы находились в изоляции от внешнего спортивного мира. Решением World Aquatics они были отстранены от участия в международных турнирах. Но в начале осени Международная федерация водных видов спорта изменила свое решение.

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Правда, есть несколько «но», которые должны соблюсти спортсмены. Это выступление только в индивидуальных состязаниях, без флага и гимна. Кроме того, на одну дистанцию может выйти только один атлет. Прописано и такое условие: быть несогласными с происходящими мировыми событиями.

К тому же, по условиям допуска, таким участникам будет запрещено общаться с прессой, а также запрещено проходить через смешанную зону. А форма должна быть максимально нейтральной и не выдавать принадлежность спортсмена к России. Такие критерии допуска, сообщает kp.ru, были разработаны в ходе опроса лучших спортсменов различных возрастов, за них высказалось 67% респондентов.