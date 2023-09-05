Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова вернулась в спорт: «Хочется красиво подытожить карьеру»

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова объявила о своем решении вернуться в спорт. Более года продлился перерыв в карьере, который пловчиха сделала и ушла в тень.

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Все это время Ефимова жила в США, но в конце августа вернулась в Россию. И теперь намерена тренироваться в родном Волгодонске.

Чемпионка призналась, что соскучилась по дому, по спорту и стартам. Хоть россиянам по-прежнему запрещено участвовать в мировых заплывах World Aquatics, Юлия не теряет настрой.

«Я решила, что, даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы как-то красиво подытожить свою карьеру», - рассказала спортсменка сайту matchtv.ru.

Ефимова уже наметила для себя первые в этом году старты – надеется проплыть на чемпионате России на короткой воде в декабре.