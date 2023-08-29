Детская спортивная школа в Екатеринбурге получит имя олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова

Детскую школу по плаванию и прыжкам в воду, которая появилась в новеньком Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге, назовут именем легендарного отечественного пловца Александра Попова. Это решение озвучил министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт в ходе проведения Международного фестиваля университетского спорта.

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Сам Александр Попов посетил дворец, который был построен в этом году, а также стал почетным гостем мероприятия.

«Москва — огромный город, она и десять таких центров проглотит. Но у Москвы такого дворца нет, а есть у Екатеринбурга, моей малой Родины», — порадовался за родной город спортсмен.

Детская школа будет многопрофильной — здесь будут выращивать чемпионов по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию 38 тренеров.

Напомним, Александр Попов — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, шестикратный победитель чемпионатов мира, многократный чемпион Европы и автор множества мировых и континентальных рекордов.

По материалам сайта rg.ru