Мария Киселева: «В детстве я боялась воды»

Мария Киселева – совершенно уникальный человек. Великая спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сумела стать и популярной телеведущей, а ее программа «Слабое звено» до сих пор считается одной из самых известных викторин на нашем ТВ. Мария и снимается в кино, и ставит спектакли в своем театре, и руководит спортивной школой. И, конечно, регулярно появляется на экране в новом шоу «На выход» на канале СТС.

«Тренерам я понравилась»

– Мария, вы доказали, что у вас множество талантов, а детстве вы о какой профессии мечтали?

– Мечтала о будущем актрисы. Был период, когда я хотела стать балериной или врачом. Ну а потом, когда уже начала заниматься спортом, моей мечтой была золотая олимпийская медаль.

– Помните, как попали в спорт?

– В бассейн меня привели мама и папа. Я ведь даже не умела плавать и боялась воды! Да и в спорт я пришла довольно поздно, мне было десять лет. Сначала училась плавать, а потом уже мама увидела объявление о наборе девочек моего года рождения в группу синхронного плавания. Меня привели, тренерам я понравилась, и так началось мое путешествие в синхронном плавании.

– Раз вы не умели плавать, наверное, запомнили вашу первую встречу с бассейном?

– Конечно! Это был бассейн ЦСКА, там занимался плаванием мой брат, и мама привела меня туда же. Мне сказали: «Девочка, прыгай в воду», а я отказалась: «Я не буду, я плавать не умею!». Но каким-то образом я все-таки оказалась в воде, и мне это жутко не понравилось. Меня отправили в лягушатник учиться.

«У меня было счастливое детство»

– В детстве часто бунтовали против сурового графика, тренировок и нагрузок? В подростковом возрасте не было желания плюнуть и бросить все?

– Нет, ни бунтов, ни протестов не помню. Но за всю мою двадцатилетнюю карьеру у меня было три перерыва в спорте. Один в самом раннем возрасте, буквально на первом году обучения, второй был связан с окончанием школы, ну а третий между двумя моими последними Олимпийскими играми. Но каждый раз я возвращалась, и каждый раз это был шаг вперед.

– Неужели не завидовали сверстникам, которые бездельничали после уроков?

– Зависти не было. К тому же у меня было абсолютно нормальное детство, как и у всех детей вокруг. Спорт для меня начался в десять лет, более того, любые занятия в спорте начинаются очень плавно, постепенно, начиная с игровых элементов. И это не занимает весь твой день, как это происходит на высоком уровне. У меня было счастливое детство.

– Но было же что-то, от чего не хотелось отказываться из-за спорта?

– Не помню, чтобы передо мной стоял какой-то принципиальный выбор, что нужно от чего-то отказаться ради чего-то другого. Нет, мне просто нравилось то, чем я занималась, я любила это и никаких сложностей в выборе не ощущала. Отказываться от вкусного довольно тя-жело, когда нужно держать вес, когда мы начали работать в дуэте. И здесь, конечно, приходилось себя держать достаточно жестко. Но опять же перед нами была конкретная цель, это помогало со всем справиться.

«Собирательный образ героя»

– Много говорят о роли первых тренеров в судьбе чемпионов. Кто заставил вас поверить в то, что олимпийская мечта – реальность?

– Конечно, от тренеров зависит очень много. Мне очень повезло, у меня были замечательные наставники – Наталья Леонидовна Кариакиди и Марина Геннадьевна Дмитриева. Они привили мне любовь к синхронному плаванию и научили меня трудиться, потому что в спорте по-другому не добьешься результатов.

А если говорить о вере в олимпийскую золотую медаль, то это, конечно, пришло значительно позже. В моей жизни было большое количество тренеров, и каждый из них вложил в меня весь свой профессионализм, знания и силы. И каждому я безумно благодарна. Но осознание реальности больших побед пришло уже под руководством Татьяны Николаевны Покровской и Елены Николаевны Полянской.

– На кого из великих спортсменов в детстве ориентировались? Кем восхищались?

– У меня никогда в жизни не было кумира, на которого я бы хотела быть похожей, которому я бы подражала. Но у меня в голове есть некий собирательный образ. Качества различных людей, причем из разных сфер, не только из спорта, тех, кто восхищает своими поступками,

– Как у вас сложились отношения с вашими партнершами по команде после карьеры?

– Да, мы все общаемся! Конечно, не так часто и не так близко как в тот момент, когда мы тренировались, а с кем-то может быть совсем редко. Но у нас у всех прекрасные взаимоотношения. Чаще всего и ближе всего мы, конечно, общаемся с Ольгой Брусникиной.

– После завершения карьеры вода вам доставляла удовольствие или уже смотреть на бассейн не могли?

– Когда у меня был перерыв после Олимпийских игр в Сиднее, я плавала каждый день. А вот когда я окончательно закончила спортивную карьеру после Игр в Афинах, то в первое время не ходила в бассейн совсем. А потом постепенно начала заниматься, и сейчас у меня ежедневно есть физическая активность.

– Синхронное плавание очень многогранное занятие. Можно сказать, что оно состоит из нескольких видов спорта и искусства. И спортивное плавание, конечно, является одной из важных составляющих. Поэтому в тренировочном процессе мы большое время уделяем именно плаванию. Когда я тренировалась, сто метров кролем проплывала примерно за минуту и три секунды.

Но сегодня спортсменки, в том числе и из моей школы, часто выплывают из минуты.

– Как у вас на Олимпиадах складывались отношения с другими сборниками? Болели друг за друга?

– Когда приезжаем на Олимпийские игры, мы все одна большая семья. И, конечно, мы друг друга поддерживаем, очень переживаем. У нас даже есть традиция – подержать за руку человека, который уже выиграл золотую медаль.

На Играх 2000 года в Сиднее перед нашим первым золотом, мы с Олей Брусникиной сфотографировались с Сан Санычем Карелиным, и это фото стало для нас счастливым талисманом.

«Про медали узнали от бабушки»

– Дочек к воде приучали?

– Да, обязательно, мои дочки плавают с детства, с самого раннего возраста. Прекрасно умеют плавать и одна, и вторая. Старшая дочь занималась синхронным плаванием, младшая позанималась год и ушла в другой вид спорта.

– Когда ваши дочки поняли, что их мама – великая спортсменка?

– Моей старшей дочери уже 17 лет, а младшей – 13. Они осознанные личности, конечно, они все понимают и все знают. А первая информация о том, что их мама чемпионка появилась не от меня, а от моей мамы, их бабушки. Однажды я пришла с работы, а меня встречает старшая дочь и с удивлением и восторгом спрашивает: «Мама! А ты что, правда трехкратная олимпийская чемпионка!?» Младшая при этом стояла рядом и хлопала своими глазками. В общем, вот так они и узнали (смеется).

– Себя в детстве узнаете в дочках? Согласны с тем, что нынешние дети умнее, чем мы в их возрасте?

– Каждый родитель узнает себя в своем ребенке в тех или иных ситуациях, в каких-то чертах. Это нормально, правильно и хорошо. Но я абсолютно уверена, что наши дети лучше, чем мы, они быстрее ко всему адаптируются, быстрее все схватывают. И это очень хорошо. Наша задача – дать им возможность сохранить традиции, дать знания, здоровье и открыть перед ними двери, чтобы они покоряли этот мир.

«Готовы выехать в любой момент»

– У вас после завершения карьеры интерес к спорту не угас?

– Я как пришла в спорт в 10 лет, так из него и не выхожу. По сегодняшний день. Сначала это была карьера спортсменки, и дальше вся моя деятельность так или иначе связана со спортом. Это и спортивная журналистика, и спортивная школа, которой руковожу уже почти 13 лет, являюсь президентом Московской федерации синхронного плавания. А еще 20 лет занимаюсь творчеством с нашим Театром на воде («Театр Марии Киселевой». – Ред.).

Мы создаем спектакли на воде, шоу, фестивали. У нас больше десяти спектаклей для всей семьи, которые мы показываем в разных городах. Приглашаю всех посмотреть!

– Сейчас сложное для наших спортсменов время, нет международных соревнований. Что нужно сделать, чтобы не упал уровень у спортсменов, их требования к себе?

– Да, действительно сейчас очень непростое время для спортсменов. Но отсутствие международных соревнований не говорит о том, что остановился процесс, что требования к тренировкам снизились, что упал уровень. Наоборот! Сейчас много внутренних стартов, соревнований с дружественными странами. Очень много делается для того, чтобы спортсмены и тренеры ни в коем случае не потеряли мотивацию.

В синхронном плавании во всех трех возрастах – старшая, юниорская и юношеская сборные – результаты находятся на самом высоком уровне, и спортсмены готовы в любой момент выехать на любой старт, чтобы доказать это и показать свое мастерство.

«Ни дня без шутки»

– Вы и в спорте добились успеха, и на телевидении. А из какого мира у вас друзей больше?

– У меня есть друзья и из спорта, и из телевидения, и из шоу-бизнеса, и просто друзья, с которыми я общаюсь с детства. У меня очень широкий круг общения, и я очень благодарна судьбе, что все эти люди есть в моей жизни.

– Где легче пробиться в спорте или в шоу-бизнесе?

– Никогда не задавала себе вопрос где легче, а где сложнее. Главным критерием всегда был огромный интерес, огромное желание, любовь к тому, чем ты занимаешься, цели, мечты…

В любом виде деятельности важно много работать, уметь взаимодействовать с командой и ставить перед собой правильные задачи.

– Ваш образ в программе «Слабое звено» давно стал, как бы сейчас сказали, мемом. Помните, как он создавался?

– Изначально программа лицензионная, и из-за этого существуют определенные рамки во всем, в том числе и в образе ведущей. А дальше это профессиональная и творческая работа нашего большого дружного коллектива – продюсер, режиссер, оператор, художник по гриму, по костюму. Совокупность всех этих факторов вместе вылилось вот в такой образ, который существует уже больше 20 лет.

– Друзья-близкие не подшучивают над вашей фразой «Самое слабое звено»?

– Могу сказать честно, что за все эти двадцать с лишним лет в моей жизни не было ни одного дня, чтобы мне кто-то не напомнил про программу «Слабое звено». Просят сказать эту фразу, вспоминают какую-нибудь шутку, говорят: «А в жизни вы совсем другая»… Даже в те годы, когда «Звено» не выходило в эфир, оно оставалось со мной каждый день. Это и сегодня продолжается.

– Сейчас вы ведете новое шоу на канале СТС «На выход!», усовершенствованный формат. Кто чаще побеждает

– Умные или сообразительные?

– И умные, и сообразительные, но обязательно те, ко смог справиться с нервами, совладать с собой и выстроить правильную тактику игры. Первый раунд не показательный, так как все слишком нервничают и не всегда выдают тот результат, на который они способны.

А вот по итогам двух-трех раундов картина уже более-менее ясна. Кто более сильный, кто более слабый, кто претендует на победу, а кто нет. Но кто в реальности выйдет в финал зависит уже от тактики команды, если она существует, конечно. Не всегда самый сильный игрок выигрывает и даже доходит до финала.

– Как вас приняли в мире ТВ? Где, по-вашему, больше конкуренции в спорте или в шоу-бизнесе?

– Моя карьера на телевидении началась еще с практики, когда я еще училась на журфаке МГУ. А дальше была работа в спортивной редакции – корреспондентом, ведущей спортивных новостей, обозревателем, комментатором. И только потом уже появилась программа «Слабое звено», а дальше и многие другие проекты на ТВ. Да, конкуренция, конечно, есть, но конкуренция есть везде, и это очень хорошо! Это то, что заставляет тебя не стоять на месте, а двигаться вперед.

– Сейчас снимают много фильмов про спорт. Не пора ли снять кино и про вас, и про ваш вид спорта?

– Мне нравится спортивное кино, здорово, что его снимают. Мои любимые фильмы – «Движение вверх», «Легенда № 17», и мои дети обожают эти фильмы, получается, что такое кино объединяет разные поколения. И я с удовольствием приняла участие в фильме «На острие».

Не думаю, что снять фильм о моей карьере –хорошая идея, а вот фильм о синхронном плавании очень нужен. И я уже много лет работаю в этом направлении. Уже существует сценарная заявка, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем приступить к работе. Сценарий будет прописан через главного человека в этом виде спорта не только для нашей страны, но и для всего мира – через Татьяну Николаевну Покровскую.

Текст: Павел Садков