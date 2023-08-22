Российский прыгун в воду Никита Шлейхер выиграл «золото» на Международном фестивале университетского спорта

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа проходит Международный фестиваль университетского спорта, в котором принимают участие спортсмены из 36 стран — это атлеты в возрасте не моложе 17 и не старше 25 лет.

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Программа соревнований включает 14 видов спорта, в том числе водные — плавание и прыжки в воду. И первое «золото» Фестиваля — у российского прыгуна Никиты Шлейхера, представляющего Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Россиянин Никита Шлейхер 21 августа превзошел всех в прыжках в воду с метрового трамплина. Он набрал 392,50 балла. Второе место, кстати, тоже у соотечественника — Александр Черепахин ненамного отстал от победителя с 390,05 балла.

По материалам сайта Фестиваля