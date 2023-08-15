Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов принял решение о завершении карьеры. Его он озвучил РИА «Новости Спорт» во время обсуждения допуска россиян на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

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26-летний Рылов не надеется попасть на главные старты планеты. Решение World Aquatics отстранить россиян от международных турниров было принято в 2022 году и до сих пор продолжает действовать. Даже если российских пловцов и допустят к воде в Париже, Рылов во Францию не поедет.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний (в спортивной карьере)», - сообщил решение пловец. И подчеркнул: «Я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр».

Напомним, Евгений Рылов стал настоящей звездой Игр в Токио-2020. Он оказался первым соотечественником, который в ХХI веке добыл «золото» для России на Олимпиаде.

Причем, россиянин дважды финишировал первым – на дистанциях 100 м и 200 м на спине, а также стал вице-чемпионом в эстафете 4х200 м вольным стилем.