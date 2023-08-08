Турнир по плаванию «Кубок чемпионов» впервые прошел в Кемерово

В столице Кузбасса 4 и 5 августа впервые прошел Всероссийский турнир по плаванию «Кубок чемпионов». В нем приняли участие не только мастера-профессионалы, но и воспитанники местной спортивной школы. На дорожке можно было наблюдать заплыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, призера ОИ-2020 Климента Колесникова, чемпионки России Евгении Чикуновой, чемпиона мира Кирилла Пригоды и многих других прославленных пловцов.

Призовой фонд турнира составил 10 млн рублей. Формат стартов был выбран с дистанциями не более 400 метров.

По результатам заплывов были выявлены два лучших пловца, которые показали наибольшее количество очков по действующей таблице World Aquatics (Международной федерации плавания). Среди мужчин это Климент Колесников, который победил на дистанции 100 метров на спине (52,49 секунды) и набрал 949 очков.