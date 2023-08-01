Пловец Колесников в Казани установил новый мировой рекорд

Россиянин Климент Колесников продолжает вписывать свое имя в историю мирового плавания, даже находясь в изоляции от международных турниров - уже полтора года соотечественники не допускаются на арену по решению Федерации плавания World Aquatics. На этот раз Климент установил мировой рекорд на финале Кубка России по плаванию 2023 года.

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Старты проходили в Казани с 25 по 30 июля, участие в них приняли более 600 пловцов России, а также спортсмены из Беларуси.

Колесников на дистанции 50 м на спине показал время 23,55 секунды. Предыдущий результат в 23,71 секунды принадлежал американцу Хантеру Армстронгу. Рекорд Климента подлежит ратификации World Aquatics.

Кстати, буквально на днях пришло известие из World Aquatics о том, что осеннее достижение Колесникова зарегистрирован – это новый мировой рекорд, который россиянин установил в ноябре на «Играх Дружбы» в Казани.

Добавим, что 23-летний Климент Колесников является двукратным призером Олимпиады-2020, многократным чемпионом мира и Европы.

По материалам сайта rg.ru