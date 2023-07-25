Международная федерация плавания утвердила новые мировые рекорды Колесникова и Чикуновой

Мировые рекорды пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова ратифицированы Международной федерацией плавания World Aquatics. Речь идет о достижениях, которые спортсмены показали на российских турнирах – до международных стартов россияне по-прежнему не допущены.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

18-летняя Евгения Чикунова показала рекордное время на дистанции 200 м брассом (2.17,55) в апреле текущего года на чемпионате России в Казани. Она обошла достижение олимпийской чемпионки из ЮАР Татьяны Схунмакер, которая на Олимпиаде в Токио показала 2 минуты и 18,95 секунды.