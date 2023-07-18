Без российских пловцов: в Японии стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

В японской Фукуоке 14 июля стартовал Чемпионат мира по водным видам спорта. Он продлится до 30 июля, а его участниками стали представители более чем 30 стран, всего более 200 спортсменов.

Примечательно и то, что старты станут уже вторым по счету турниром, на котором отсутствуют представители российского плавания.

Год назад российских и белорусских спортсменов отстранили от всех соревнований Международной федерации плавания FINA. В апреле 2023 года этот запрет был продлен. Под вопросом остается участие россиян в Олимпиаде-2024.

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Впрочем, без русских нынешний Чемпионат не остался. Вольным стилем поплывет Анастасия Кирпичникова, которая весной сменила спортивное гражданство на французское, а также синхронистка Анастасия Баяндина, уже четыре года выступающая в сборной Франции. Также поборется за медали ватерполист Константин Харьков, он поехал на турнир в составе сборной Хорватии.

По материалам сайта Sports.ru