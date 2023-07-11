Климент Колесников – о смене спортивного гражданства: «Хочу остаться здесь»

Вопрос о допуске российских спортсменов на мировые старты по-прежнему не решен, и многие атлеты уже сменили спортивное гражданство.

Так сделала, к примеру, пловчиха Анастасия Кирпичникова. Трехкратная чемпионка Европы Анастасия теперь допущена к турнирам World Aquatics как представительница Франции, и на предстоящие старты в Японию в июле поедет в статусе чемпионки своей новой страны.

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Однако, не все согласны с тем, что ради карьеры стоит менять гражданство. Ради Олимпиады Климент Колесников на такое бы не пошел, хоть и не осуждает тех, кто это сделал. Двукратный призер Олимпиады в Токио и многократный призер чемпионатов мира по плаванию хотел бы продолжать карьеру на Родине.

«Я много где побывал и тренировался, но я привык и хочу остаться здесь. Если говорить о том, сменил бы я спортивное гражданство ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры, – нет», - высказался пловец Sports.ru.

Добавим, что следующая Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Ни россияне, ни белорусские спортсмены до нее не допущены.