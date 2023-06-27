Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завел 14 кошек: любви на всех хватает

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что является хозяином четырнадцати кошек. О том, что он страстный кошатник, весь мир узнал еще на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Тогда, в период пандемии, россиянин выходил на мероприятия в маске с изображением кошачьей мордочки, чем привлек всеобщее внимание.

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В интервью сайту Sports.ru Рылов рассказал, что очень любит мейн-кунов, а жена Оксана без ума от шотландских вислоухих. Но помимо них у пловца еще кучка самых разных породистых хвостиков.

«Хотя, по большому счету, это не принципиальный для нас момент. Сейчас у нас четыре вислоухих кота, два тайца, два нибелунга, один перс и пять мейн-кунов. Все кошки взрослые, стерилизованные», - похвастался чемпион.

Спортсмен не исключает, что 14 питомцев – не предел. Места им хватает, специальные когтеточки и лежанки есть у каждой. Более того, у них даже Telegram-канал есть, куда заботливый хозяин публикует фотографии своих красивых мурлык.