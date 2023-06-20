Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова стала чемпионкой Франции

Трехкратная чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова весной сменила спортивное гражданство. И теперь допущена к турнирам World Aquatics как представительница Франции. Более того, на предстоящие старты в Японию, которые состоятся с 14 по 30 июля в Фукуоке, она поедет в статусе чемпионки своей новой страны.

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На прошедшем в середине июня чемпионате в Ренне Кирпичникова отличилась дважды. Сначала она взяла золото на 400 м вольным стилем, а на следующий день финишировала первой на дистанции 1500 м вольным стилем. Причем, она метила в рекордсмены: на 1500 м пловчиха показала время 16 минут 4,89 секунды, подобравшись очень близко к национальному рекорду в 16 минут 03,01 секунды, установленному в 2006 году.

Переход Кирпичниковой под французский флаг очень обрадовал спортсменку. После своих побед она заявила, что готова выигрывать для новой страны много медалей. Отметим, что в Европу пловчиха перебралась тренироваться еще четыре года назад.

По материалам сайта РИА Новости Спорт