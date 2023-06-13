Нейросеть назвала топ-10 лучших пловцов за всю историю спорта: «Русская ракета» в списке

Искусственный интеллект шагает по планете и уже не просто распознает лица, а создает шедевры, отличить которые от оригинала не под силу даже профессионалам – по сей день не утихает шумиха вокруг фотографии-победителя престижного конкурса, которую, как оказалось, сгенерировали искусственно.
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В этот раз силы ChatGPT были направлены на составление рейтинга самых выдающихся пловцов за всю историю человечества. И вот тут-то вряд кто может оспорить результаты.
Топ-10 пловцов на планете, по мнению искусственного интеллекта, выглядит так: это 5 американцев, 3 австралийца, 1 немецкий и 1 российский атлеты. И первое место занял легендарный Майкл Фелпс, который за карьеру победил на Олимпийских играх 23 раза – 13 раз на индивидуальных дистанциях, 10 – в эстафетах. К этому результату приблизиться еще не удалось никому, не говоря уже о том, чтобы превзойти его.
Майкл Фелпс. Фото: Global Look Press
Россиянин Александр Попов тоже в списке. «Русская ракета», как прозвали пловца во всем мире, стал легендой отечественного спорта еще во времена Советского Союза. Сегодня он, к сожалению, ушел из большого спорта, однако за свою карьеру успел стать обладателем 4 золотых олимпийских медалей. Кроме того, Александр – 6-кратный чемпион мира, а чемпионом Европы он становился 21 раз.
Александр Попов. Фото: Global Look Press
По мнению искусственного интеллекта, топ-10 также нельзя представить без прекрасного пола. Это американки Кэти Ледеки, семь раз выигравшая Олимпиады, пятикратная олимпийская чемпионка Мисси Франклин и немка Кристин Отто, единственная женщина, выигравшая 6 золотых медалей на одних Играх.
Кроме перечисленных, в рейтинге австралийцы Иан Торп (у него 5 олимпийских медалей высшей пробы), Дон Фрейзер, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр и первая женщина, «разменявшая» минуту на 100 м вольным в 1962 году, а также Грант Хэккет, у которого три олимпийских «золота», а также медали с шести Чемпионатов мира.
В десятке лучших и американский пловец Марк Спитц, первым выигравший 7 золотых медалей на одних Олимпийских играх. А всего их у него 9. Его земляк Мэттью Бионди тоже расположился по соседству в рейтинге – у него 8 золотых медалей с Олимпиад и 6 – с Чемпионатов мира.
По материалам Telegram-канала "Водный Матч!"