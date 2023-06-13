Нейросеть назвала топ-10 лучших пловцов за всю историю спорта: «Русская ракета» в списке

Искусственный интеллект шагает по планете и уже не просто распознает лица, а создает шедевры, отличить которые от оригинала не под силу даже профессионалам – по сей день не утихает шумиха вокруг фотографии-победителя престижного конкурса, которую, как оказалось, сгенерировали искусственно.

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В этот раз силы ChatGPT были направлены на составление рейтинга самых выдающихся пловцов за всю историю человечества. И вот тут-то вряд кто может оспорить результаты.

Топ-10 пловцов на планете, по мнению искусственного интеллекта, выглядит так: это 5 американцев, 3 австралийца, 1 немецкий и 1 российский атлеты. И первое место занял легендарный Майкл Фелпс, который за карьеру победил на Олимпийских играх 23 раза – 13 раз на индивидуальных дистанциях, 10 – в эстафетах. К этому результату приблизиться еще не удалось никому, не говоря уже о том, чтобы превзойти его.