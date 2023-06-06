Новый турнир по плаванию пройдет в Кемерове летом: Рылов и Колесников уже подтвердили участие

Этим летом в Кемерове готовятся провести новый турнир по плаванию, который запланирован на начало августа. Уже известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников подтвердили свое участие.

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Как рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, это будут старты нового формата.

«Соревнования утверждены в календаре. Мы придумали интересный формат эстафет. В частности, эстафетный заплыв, где молодые спортсмены будут выступать в командах с титулованными капитанами», — цитирует главу ведомства сайт «Матч ТВ».

Сальников считает, что турнир подарит новый опыт не только молодежи, но и маститым атлетам. Поэтому надеется, что многие лидеры вслед за Рыловым и Колесниковым захотят выступить на этих стартах.