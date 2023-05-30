Фридайвер Алексей Молчанов стал автором нового мирового рекорда: нырнул на 121 метр в раздельных ластах

Российский пловец-рекордсмен по фридайвингу Алексей Молчанов снова вписал свое имя в историю этого необычного вида спорта. Он стал автором нового мирового рекорда. 26 мая на соревнованиях AIDA Oceanquest Philippines 2023 спортсмен в дисциплине CWTB (ныряние в глубину в раздельных ластах) смог погрузиться на одном вдохе на 121 метр.

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Молчанов побил предыдущее достижение француза Арно Жеральда в 120 метров, которое не продержалось и года.

Для Молчанова рекорды – это уже привычное дело. Легендарный фридайвер в этом году уже успел отличиться в новой для себя дисциплине VWT – нырянии в глубину с переменным весом. И побил мировой рекорд, погрузившись на 156 под воду. Всего за свою карьеру 36-летний атлет установил почти три десятка рекордов и является действующим чемпионом мира по плаванию апноэ.