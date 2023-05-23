Теперь режиссер: олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина похвасталась дипломом

Одиннадцатикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина похвасталась, что стала дипломированным режиссером театра и кино. Об этом спортсменка радостно сообщила в соцсетях.
Синхронистка в 2022 году сделала перерыв в карьере, за который успела не только сходить в отпуск, но и сделать операцию, записаться на актерские курсы, запустить серию тренировок «ФитоМаша». Окончив актерство, Шурочкина не захотела покидать театральный и киномир и решила пойти дальше – записалась на курсы режиссеров. И вот уже долгожданный диплом у нее в руках.
«Счастливая!» - написала по-английски спортсменка.
Мария Шурочкина. Фото: соцсети
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Помимо учебы, в настоящее время синхронистка занимается центром развития «Станция свободы». Это их с матерью Оксаной Шурочкиной детский образовательный проект, педагоги которого помогают раскрывать в ребятишках творческий потенциал в танцах и спорте.