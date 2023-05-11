Знакомьтесь: Леон Маршан

А именно: выиграть олимпийское золото и отобрать у Майкла Фелпса последний мировой рекорд.

С татами - в бассейн

Есть такое выражение: «На роду написано». Так вот, если Леону Маршану что-то и было на роду написано, так это стать пловцом. Его мать Селин Бонне плавала за сборную Франции на Олимпийских играх в Барселоне. Отец Ксавье Маршан выступал за трехцветных в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Дядя Кристоф Маршан отметился в Сеуле-1988 и той же Барселоне-1992. Ближе всего к медалям был отец Леона, дважды выступавший в финалах, но до наград так и не доплывший.

Но даже при такой родословной Леон не рвался в бассейн, а родители не настаивали. Занимался дзюдо, потому что зал был рядом с домом. По той же причине позже пошел в бассейн со столетней историей Dauphins du TOEC, в котором учились плавать еще его отец и дядя. Причем с водой Леон познакомился достаточно поздно – в семь лет.

Раз уж мы заговорили о том, что было написано на роду у француза (хотя доподлинно этого не знаем), то запись там, скорее всего, состояла не из одного, а из двух слов: не просто «плавание», а «комплексное плавание». Ведь и отец, и мать Леона выступали именно в этой дисциплине.

Конечно, Маршан-младший выделялся на общем фоне еще по юниорам. Однако большие победы до поры обходили его стороной. В 2019 году он принял участие в чемпионатах Европы и мира. В Казани француз стал третьим на дистанции 400 м, уступив всего долю секунды Илье Бородину и две секунды – Апостолосу Папастамосу.

А вот чуть позже, в Будапеште, отрыв Маршана и от россиянина, и от грека был уже серьезнее. При этом надо уточнить, что оба соперника установили в Венгрии рекорды своих стран.

Сам Леон тоже уже в 17 лет побил рекорд Франции на 400 м комплексным плаванием, а значит, уже в этом юном возрасте Маршан-младший плыл быстрее, чем его отец в лучшие годы. Леон отобрался на Олимпийские игры в Токио, где показал шестой результат на 400 м (а повтори француз свой рекорд, был бы вторым), стал 10-м с партнерами по сборной в эстафете комплексом, 14-м – на 200 м баттерфляем и 18-м – на 200 м комплексом. Весьма неплохо для 19 лет, однако у юного француза были совсем другие амбиции.

Письмо Боуману

Чтобы улучшить результаты, родители посоветовали сыну ехать в Америку. Но куда? Чтобы стать лучшим, надо работать с лучшими, подумал Леон. Поэтому француз не стал размениваться по мелочам, а написал сразу Бобу Боуману – тренеру Фелпса. После 2016-го, когда Майкл завершил карьеру, специалист удалился на «покой» – возглавил программу по плаванию в штате Аризона. Надо сказать, что имя француза Боуману было незнакомо, однако смутно знакомой показалась фамилия.

Когда же Боб посмотрел пару записей с заплывами Маршана, то, во-первых, вспомнил про его отца, а соответственно понял, что у парня прекрасные гены, а во-вторых, понял, что у Леона великолепное будущее. После окончания работы с Фелпсом Боб получал множество подобных писем, но заинтересовать тренера смог толь-ко Маршан. Через 15 минут Боуман послал Леону положительный ответ.

– Я был поражен, насколько скромным и добрым человеком оказался Леон, – говорил американец. – Что касается плавательных способностей, то меня приятно удивило то, как он плывет под водой. У него был отличный технический бэкграунд, его тренеры явно проделали хорошую работу. За время нашей работы он значительно вырос в человеческом плане, ведь теперь он живет отдельно от родителей и обо всем ему надо заботиться самостоятельно. В спортивном плане он стал более уверенным в себе, поскольку видит, что поднимается на новый уровень. Очень важно, что он открыт ко всему новому.

Погоня за Фелпсом

За два года работы с Боуманом Маршан из юного таланта превратился в лучшего в мире комплексного пловца. А звездным часом Леона по состоянию на сегодняшний день является чемпионат мира прошлого года в Будапеште, где француз выиграл обе дистанции комплексным плаванием и был вторым на 200 м баттерфляем. Интересно, что Леон стал всего лишь вторым французом, выигравшим медаль чемпионата мира в комплексном плавании. Первым в 1998 году стал его отец.

Особенно ярким у Маршана-младшего получился заплыв на 400 м. Тут важно понимать бэкграунд. Ведь 400 м комплекс – единственная олимпийская дистанция, мировой рекорд на которой до сих пор принадлежит Фелпсу. И вот новый ученик Боумана после 350 м опережает время великого Майкла. Интересно, что творилось в это время в душе тренера, который наблюдал за заплывом в майке сборной Франции?

У Маршана до выступления в Будапеште лучший результат был 4.09,09. В итоге Леон улучшил свое высшее достижение почти на пять секунд – 4.04,28. Но рекорд Фелпса (4.03,84) все-таки устоял. Понятно, что после финиша почти все вопросы были об этом заочном соперничестве.

– Я не хочу, чтобы меня все время сравнивали с Фелпсом, – воскликнул Леон. – Я очень-очень далеко от него. И у Боумана был не только Майкл, но очень много других звездных пловцов. Я хочу идти своим путем, а не следовать за Фелпсом.

Но Леона никто не слушал. Пресса продолжала искать сходства с Майклом, хотя их на самом деле не так много. Тем не менее нам сообщили, что и у того, и у другого первые выдающиеся результаты на международном уровне были одержаны в комплексе и баттерфляе. Оба были самыми юными пловцами на дистанциях во время дебюта на Олимпийских играх. Оба... Дальше поиск аналогий неизбежно тормозит, но это не смущает искателей. Боуман же говорит:

– У Майкла была потрясающая выносливость. Он мог стремительно восстанавливаться и раз за разом быстро плыть короткие дистанции. При этом у него не было такой природной скорости, как у Леона.

Кстати, после того знаменитого заплыва на 400 м Боб отчитал своего подопечного. Претензии не касались заплыва как такового, а были связаны именно с общением с прессой.

– Парень, ты должен уделить им 10 минут и уйти, – наставлял Боуман. – Ты хочешь, чтобы каждый тебе сказал, насколько ты крут? Нет! Сконцентрируйся на следующей цели, а не трать эмоции понапрасну.

Если возвращаться к Фелпсу, то Боб сказал: «Я пытаюсь развить у Леона выносливость, но так, чтобы не принести в жертву скорость».

Судя по тому, что на чемпионате мира Маршан с разницей в 50 минут установил рекорды Франции на 200 м батт и 200 м комплекс – у Боумана это неплохо полу-чается.

При этом Фелпс отчасти завидует молодому коллеге.

– Я одержал немало побед, но у меня не было одного – выступления на домашних Олимпийских играх. У Леона это будет, – говорит Майкл.

– В 2024 во время Игр в Париже мне исполнится 22, – соглашается француз. – Отличный возраст: я буду уже не слишком молод, но при этом совсем не стар.

Конечно, не стар. Он будет суперстар! – Когда мы начали сотрудничать, я

спросил, какая у него цель, – вспоминает Боуман. – Леон тогда ответил: принять участие в Олимпийских играх. Я же добавил: и выиграть медаль!

Но Маршан быстро учится и в последних интервью без обиняков заявляет: цель – выиграть золото в 2024-м или 2028-м. Что-то подсказывает, что до Лос-Анджелеса француз тянуть не будет.

Текст: Степан Охотников