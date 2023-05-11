Евгений Садовый: скользящий по волне

Фото: журнал «Плавание»

В свои 19 на Олимпиаде-1992 в Барселоне он выиграл сразу три золотые медали, но показанные им 30 лет назад результаты до сих пор служат ориентиром высочайшего мастерства.

После окончания своей недолгой, но блистательной спортивной карьеры он не простился с водой: работа на бортике в качестве организатора, тренера и судьи превратили его в одного из самых востребованных специалистов в сфере водных видов спорта в мире. В прошедшем январе Евгению Садовому исполнилось 50.

Можно подвести первые итоги…

Техника побед

– Евгений, поздравляем вас с юбилеем.

– Спасибо!

– Как отпраздновали, кто поздравлял?

– Многие поздравляли, и телеграммы приходили. А отмечал в Волгограде в кругу семьи и друзей.

– С момента ваших достижений прошло уже более 30 лет. При этом вы повесили плавки на гвоздь в 23 года. Почему так рано?

– Вы спрашиваете, почему я закончил плавать? С моей точки зрения, это вышло потому, что в свое время мы не смогли комбинировать развитие максимальной силы и выносливости. Это как бы два совершенно разных направления, которые с успехом в дальнейшем культивировал Майкл Фелпс. Кстати, тренер Фелпса Боб Боумен слушал лекции моего тренера Виктора Борисовича Авдиенко, когда тот приезжал в Америку и в Канаду.

Я сам там был и знаю, что позже Боумен использовал все мои серии, все наши тесты. Мы были первопроходцами. Представьте, если все пловцы за отрезок 50 метров на 200 вольным делали 54 – 56 гребков, я делал 34 – 36 гребков максимально. И то когда финишировал. Кроме меня, на уровне Олимпийских игр так в мире не делал никто.

– Это было ноу-хау Авдиенко? В чем его суть?

– Мы больший акцент делали на выносливость. Но как кульминация того, что случилось со мной, – мое сердце в спокойном состоянии начало стучать 21 – 23 удара в минуту. Есть такой «синдром спортивного сердца», как у кенийских бегунов или других марафонцев Его еще называют брадикардия, или «болезнь» очень выносливых людей.

У меня в это время появлялось не совсем приятное ощущение, происходила одышка. В принципе из-за этого и закончили плавать. Хотя когда нагрузки прекратились, буквально за неделю все пришло в свою норму. Мы неоднократно с Виктором Борисовичем пробовали еще раз начать, но приходили опять к тому же самому результату.

– Говорят, вы даже плыли на супернизком пульсе, 120 – 130 ударов, когда у других он был далеко за 150?

– Вы можете посмотреть видео эстафеты 4 по 200, где я приплываю к финишу и у меня абсолютно нет одышки. То есть сразу после дистанции я стою с закрытым ртом и дышу носом. Специалисту, если он это посмотрит, сразу все будет понятно.

– Кроме того, у вас была феноменальная техника плавания. Ведь для того, чтобы научиться преодолевать бассейн на высокой скорости за 35 гребков, надо как-то иначе скользить по воде.

– Да, это так называемый скользящий кроль. Его специфика в том, что у меня обе руки встречались одна с другой в начале гребка.

– Вас после этого еще назвали «скользящий по воде». Но вашу технику могли повторить далеко не все…

– В дальнейшем моим скользящим кролем все мои рекорды страны побил Данила Изотов. Я знаю, что Виктор Борисович здесь тоже приложил руку, он очень плотно общался с его тренером Лидией Капковой, сейчас она работает старшим тренером национальной сборной. И на данный момент в национальной команде внесены определенные коррективы, то есть вся система подготовки идет, опять же, от Виктора Борисовича.

Родиться пловцом

– Говорят, что пловцом надо родиться?

– Вы знаете, есть такой вид спорта, называется триатлон, где надо бегать, ездить на велосипеде и плавать. И тенденция складывается следующим образом. Там очень мало легкоатлетов, в основном этим видом спорта занимаются одни пловцы. Определенный навык, определенный склад ума должен быть. И все специалисты отмечают, что легче пловца научить бегать, нежели легкоатлета – плавать. А велосипед от легкой атлетики не совсем далеко ушел.

– Вода все-таки мягкая, а не жесткая субстанция, получается?

– В том-то и дело, что легкоатлет заточен на жесткую опору, а пловец в первую очередь должен работать с тонкими ощущениями. Плавание - это развития вашей диафрагмы, точнее, легких, и двигательной работы. Если дыхательная система не развита, вы хорошим пловцом, легкоатлетом, велосипедистом никогда не будете.

– То есть нужен большой объем легких от природы?

– Не только от природы. Хорошие тренеры даже детям могут поставить задачу развивать функцию легких. Невнимательный тренер акцентирует свое внимание лишь на движении, а дыханию уделяет меньше внимания. Правильно, наоборот, ставить дыхание, а потом уже под это дыхание подбирать движение.

– А еще вы как-то рассказывали, что плохо использовать только одну технику, а надо плыть разнообразнее, к примеру, как Майкл Фелпс…

– Майкл Фелпс с легкостью перестраивался на темп, а с темпа снова уходил на скольжение. В этом и заключается основная фишка подготовки. Я наблюдал очень много пловцов, которые были заточены – одни на скольжение, а другие, наоборот, на темп. Но перейти от одного к другому у них не получалось. Соответственно ребята, как правило, серьезных результатов не добивались, ну максимум мастер спорта, кандидат в мастера.

А вот те, кто научился комбинировать, пошли дальше… Потому что, что такое плавание? Это циклический вид спорта. И если тренировочный цикл разделить на два, у вас получится рабочий день и день для восстановления. Один день работаете с темпом, другой со скольжением.

– И Фелпсу это помогало переносить нагрузки?

– Я видел его, когда он приезжал в Москву на этап Кубка мира и заявился на 8 различных дистанциях. Учитывая квалификацию, умножаем на 2, получается 16 стартов… Плюс обязательная тренировочная программа. Получается, что за те два дня он проплывал свыше 30 километров, причем часть из них в сверхинтенсивном соревновательном режиме.

– Но как он успевал восстанавливаться, откуда брал столько энергии?

– Мы тогда жили в одной гостинице, и я видел, как он питается. Знаете, такие большие-большие плоские тарелки. Он 3 – 4 раза подходил и накладывал эту тарелку с горкой и съедал. А потом сжигал, естественно, это все. Уникальный пловец!

Фелпс не из тех, кто пользуется анаболиками. Все люди, кто этим увлекается, – порванные от и до по опорно-связочному аппарату. У меня единственная связка порвана, это крестообразная на левом колене. Из-за футбола.

– Садовый, Панкратов, Попов – как возник такой триумвират, который вообще выигрывал все и вся?

– Ну, я бы, наверное, Сашу Попова не ставил бы в этот строй, потому что он спринтер и занимался совершенно другими делами… А вот Денис Панкратов и я слеплены из одного теста.

– Судя по результатам последнего чемпионата России на 200 м вольным, вы бы сейчас с вашим барселонским результатом (1,46, 70) заняли бы второе место. А если бы выступали в современных плавках, то, наверное, и выиграли бы?

– Да, они добавляют плавучести спортсменам.

– Получается, вы обогнали время?

– Знаете, я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Есть инициативные люди, такие как Сальников или Авдиенко, и те, кто их поддерживают. Люди прикладывают титанические усилия, для того чтобы мы вообще не скатились в тартарары. Хотя все предпосылки для этого у нас, когда Сальникова хотели убрать с поста президента Всероссийской федерации плавания, были, Авдиенко в Волгограде 2019 год. Награждение победителей и призеров первенства России по плаванию среди юношей и девушек.

– Плавание, наверное, – самый честный вид спорта, там не смухлюешь на дистанции. Или бывает что-то?

– Смухлевать очень сложно.

Феномен Садового

– И все же, в чем феномен Садового?

– Что касается меня, я, вам скажу, был болезненным ребенком. Из-за того, что родился крупным, на 6200 граммов тянул, сильно свою матушку порвал. Она меня своей грудью не кормила, мне же доставалось молоко от остальных мамочек в роддоме. Я орал, требуя жрать. Соответственно, сорвал голос, и до сих пор, слышите, как бы в нос говорю. До 4 лет вообще не разговаривал.

Пошел в логопедический садик, где меня заново учили дышать. Сейчас, кстати говоря, многие дают объявления, с детьми занимаются по несколько лет, а толку никакого, потому что они не в состоянии ребенка научить сделать хороший вдох, чтобы он начал слова выговаривать. Затем бронхитом болел, ларингитом. Мне запретили вообще одно время заниматься плаванием, я ходил в наш волгоградский физкультурный диспансер в группу ОФП, и меня там учили двигаться.

– Вы сейчас работаете вместе с Виктором Авдиенко, тоже тренируете, помогаете?

– У меня есть индивидуальные занятия. Хотя назвать себя тренером я бы постеснялся. Потому что в большей мере я занимаюсь организацией и проведением соревнований на территории Волгоградской области, отвечаю за Южный федеральный и Северо-Кавказский округ, принимаю участие в проведении чемпионатов и Кубков России, международных соревнований, сужу, провожу семинары для арбитров. Чемпионаты Европы и мира, этапы Кубка мира, такой опыт судейства – самое дорогое профессиональное удовольствие.

– Получается, что вы однолюб: только плавание, только Волгоград, дружба с наставником на всю жизнь, любимая жена. А дети тоже плаванием занимаются?

– Старший – да. А младший занимается бальными танцами. Это решение ребенка. Тут ничего не поделаешь.

– Вспоминаете Барселону 1992 года?

– Помню архитектуру, улочки, места, в которых я бывал…

– А сами старты?

– Старты? Как бы вам это сказать… Вы знаете, на данный момент другие цели стоят, мы двигаемся дальше.

Текст: Кирилл Серов

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