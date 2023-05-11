Евгений Садовый: скользящий по волне

После окончания своей недолгой, но блистательной спортивной карьеры он не простился с водой: работа на бортике в качестве организатора, тренера и судьи превратили его в одного из самых востребованных специалистов в сфере водных видов спорта в мире. В прошедшем январе Евгению Садовому исполнилось 50.

Можно подвести первые итоги…

Техника побед

– Евгений, поздравляем вас с юбилеем.

– Спасибо!

– Как отпраздновали, кто поздравлял?

– Многие поздравляли, и телеграммы приходили. А отмечал в Волгограде в кругу семьи и друзей.

– С момента ваших достижений прошло уже более 30 лет. При этом вы повесили плавки на гвоздь в 23 года. Почему так рано?

– Вы спрашиваете, почему я закончил плавать? С моей точки зрения, это вышло потому, что в свое время мы не смогли комбинировать развитие максимальной силы и выносливости. Это как бы два совершенно разных направления, которые с успехом в дальнейшем культивировал Майкл Фелпс. Кстати, тренер Фелпса Боб Боумен слушал лекции моего тренера Виктора Борисовича Авдиенко, когда тот приезжал в Америку и в Канаду.

Я сам там был и знаю, что позже Боумен использовал все мои серии, все наши тесты. Мы были первопроходцами. Представьте, если все пловцы за отрезок 50 метров на 200 вольным делали 54 – 56 гребков, я делал 34 – 36 гребков максимально. И то когда финишировал. Кроме меня, на уровне Олимпийских игр так в мире не делал никто.

– Это было ноу-хау Авдиенко? В чем его суть?

– Мы больший акцент делали на выносливость. Но как кульминация того, что случилось со мной, – мое сердце в спокойном состоянии начало стучать 21 – 23 удара в минуту. Есть такой «синдром спортивного сердца», как у кенийских бегунов или других марафонцев Его еще называют брадикардия, или «болезнь» очень выносливых людей.

У меня в это время появлялось не совсем приятное ощущение, происходила одышка. В принципе из-за этого и закончили плавать. Хотя когда нагрузки прекратились, буквально за неделю все пришло в свою норму. Мы неоднократно с Виктором Борисовичем пробовали еще раз начать, но приходили опять к тому же самому результату.

– Говорят, вы даже плыли на супернизком пульсе, 120 – 130 ударов, когда у других он был далеко за 150?

– Вы можете посмотреть видео эстафеты 4 по 200, где я приплываю к финишу и у меня абсолютно нет одышки. То есть сразу после дистанции я стою с закрытым ртом и дышу носом. Специалисту, если он это посмотрит, сразу все будет понятно.

– Кроме того, у вас была феноменальная техника плавания. Ведь для того, чтобы научиться преодолевать бассейн на высокой скорости за 35 гребков, надо как-то иначе скользить по воде.

– Да, это так называемый скользящий кроль. Его специфика в том, что у меня обе руки встречались одна с другой в начале гребка.

– Вас после этого еще назвали «скользящий по воде». Но вашу технику могли повторить далеко не все…

– В дальнейшем моим скользящим кролем все мои рекорды страны побил Данила Изотов. Я знаю, что Виктор Борисович здесь тоже приложил руку, он очень плотно общался с его тренером Лидией Капковой, сейчас она работает старшим тренером национальной сборной. И на данный момент в национальной команде внесены определенные коррективы, то есть вся система подготовки идет, опять же, от Виктора Борисовича.

Родиться пловцом

– Говорят, что пловцом надо родиться?

– Вы знаете, есть такой вид спорта, называется триатлон, где надо бегать, ездить на велосипеде и плавать. И тенденция складывается следующим образом. Там очень мало легкоатлетов, в основном этим видом спорта занимаются одни пловцы. Определенный навык, определенный склад ума должен быть. И все специалисты отмечают, что легче пловца научить бегать, нежели легкоатлета – плавать. А велосипед от легкой атлетики не совсем далеко ушел.

– Вода все-таки мягкая, а не жесткая субстанция, получается?

– В том-то и дело, что легкоатлет заточен на жесткую опору, а пловец в первую очередь должен работать с тонкими ощущениями. Плавание - это развития вашей диафрагмы, точнее, легких, и двигательной работы. Если дыхательная система не развита, вы хорошим пловцом, легкоатлетом, велосипедистом никогда не будете.

– То есть нужен большой объем легких от природы?

– Не только от природы. Хорошие тренеры даже детям могут поставить задачу развивать функцию легких. Невнимательный тренер акцентирует свое внимание лишь на движении, а дыханию уделяет меньше внимания. Правильно, наоборот, ставить дыхание, а потом уже под это дыхание подбирать движение.

– А еще вы как-то рассказывали, что плохо использовать только одну технику, а надо плыть разнообразнее, к примеру, как Майкл Фелпс…

– Майкл Фелпс с легкостью перестраивался на темп, а с темпа снова уходил на скольжение. В этом и заключается основная фишка подготовки. Я наблюдал очень много пловцов, которые были заточены – одни на скольжение, а другие, наоборот, на темп. Но перейти от одного к другому у них не получалось. Соответственно ребята, как правило, серьезных результатов не добивались, ну максимум мастер спорта, кандидат в мастера.

А вот те, кто научился комбинировать, пошли дальше… Потому что, что такое плавание? Это циклический вид спорта. И если тренировочный цикл разделить на два, у вас получится рабочий день и день для восстановления. Один день работаете с темпом, другой со скольжением.

– И Фелпсу это помогало переносить нагрузки?

– Я видел его, когда он приезжал в Москву на этап Кубка мира и заявился на 8 различных дистанциях. Учитывая квалификацию, умножаем на 2, получается 16 стартов… Плюс обязательная тренировочная программа. Получается, что за те два дня он проплывал свыше 30 километров, причем часть из них в сверхинтенсивном соревновательном режиме.

– Но как он успевал восстанавливаться, откуда брал столько энергии?

– Мы тогда жили в одной гостинице, и я видел, как он питается. Знаете, такие большие-большие плоские тарелки. Он 3 – 4 раза подходил и накладывал эту тарелку с горкой и съедал. А потом сжигал, естественно, это все. Уникальный пловец!

Фелпс не из тех, кто пользуется анаболиками. Все люди, кто этим увлекается, – порванные от и до по опорно-связочному аппарату. У меня единственная связка порвана, это крестообразная на левом колене. Из-за футбола.

– Садовый, Панкратов, Попов – как возник такой триумвират, который вообще выигрывал все и вся?

– Ну, я бы, наверное, Сашу Попова не ставил бы в этот строй, потому что он спринтер и занимался совершенно другими делами… А вот Денис Панкратов и я слеплены из одного теста.

– Судя по результатам последнего чемпионата России на 200 м вольным, вы бы сейчас с вашим барселонским результатом (1,46, 70) заняли бы второе место. А если бы выступали в современных плавках, то, наверное, и выиграли бы?

– Да, они добавляют плавучести спортсменам.

– Получается, вы обогнали время?

– Знаете, я смотрю на эту ситуацию следующим образом. Есть инициативные люди, такие как Сальников или Авдиенко, и те, кто их поддерживают. Люди прикладывают титанические усилия, для того чтобы мы вообще не скатились в тартарары. Хотя все предпосылки для этого у нас, когда Сальникова хотели убрать с поста президента Всероссийской федерации плавания, были, Авдиенко в Волгограде 2019 год. Награждение победителей и призеров первенства России по плаванию среди юношей и девушек.

– Плавание, наверное, – самый честный вид спорта, там не смухлюешь на дистанции. Или бывает что-то?

– Смухлевать очень сложно.

Феномен Садового

– И все же, в чем феномен Садового?

– Что касается меня, я, вам скажу, был болезненным ребенком. Из-за того, что родился крупным, на 6200 граммов тянул, сильно свою матушку порвал. Она меня своей грудью не кормила, мне же доставалось молоко от остальных мамочек в роддоме. Я орал, требуя жрать. Соответственно, сорвал голос, и до сих пор, слышите, как бы в нос говорю. До 4 лет вообще не разговаривал.

Пошел в логопедический садик, где меня заново учили дышать. Сейчас, кстати говоря, многие дают объявления, с детьми занимаются по несколько лет, а толку никакого, потому что они не в состоянии ребенка научить сделать хороший вдох, чтобы он начал слова выговаривать. Затем бронхитом болел, ларингитом. Мне запретили вообще одно время заниматься плаванием, я ходил в наш волгоградский физкультурный диспансер в группу ОФП, и меня там учили двигаться.

– Вы сейчас работаете вместе с Виктором Авдиенко, тоже тренируете, помогаете?

– У меня есть индивидуальные занятия. Хотя назвать себя тренером я бы постеснялся. Потому что в большей мере я занимаюсь организацией и проведением соревнований на территории Волгоградской области, отвечаю за Южный федеральный и Северо-Кавказский округ, принимаю участие в проведении чемпионатов и Кубков России, международных соревнований, сужу, провожу семинары для арбитров. Чемпионаты Европы и мира, этапы Кубка мира, такой опыт судейства – самое дорогое профессиональное удовольствие.

– Получается, что вы однолюб: только плавание, только Волгоград, дружба с наставником на всю жизнь, любимая жена. А дети тоже плаванием занимаются?

– Старший – да. А младший занимается бальными танцами. Это решение ребенка. Тут ничего не поделаешь.

– Вспоминаете Барселону 1992 года?

– Помню архитектуру, улочки, места, в которых я бывал…

– А сами старты?

– Старты? Как бы вам это сказать… Вы знаете, на данный момент другие цели стоят, мы двигаемся дальше.

Текст: Кирилл Серов