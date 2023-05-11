Олег Костин: Ответственность, интуиция, кураж

Исключительное чувство воды, детальный анализ каждого выступления и постоянное самосовершенствование позволяют ему в течение последнего десятилетия подниматься все выше в мировом табеле о рангах, а чистота души – сохранять оптимизм и веру в лучшее.

Постигший премудрости брасса, оседлавший волну и в баттерфляе, в свои 31 Олег Костин только входит во вкус побед и не собирается останавливаться на достигнутом.

Плавание и жизнь

Даже и выбирать не пришлось. Были, конечно, мысли о футболе с хоккеем, но на плавании настаивали ближайшие родственники: «да ты посмотри на себя, – увещевали меня они, – плавание – это то, что надо!» начинал в спортшколе «нижегородец». В нижний перебрались из Тирасполя, гражданства молдавского получить не успел, когда там начались беспорядки. ничего не дается даром.

И в плавании, и в жизни вообще можно развиваться бесконечно. Нужны те, кто поможет, направит, защитит. Плавание, как и жизнь вообще, опасная вещь: однажды в детстве, на море, меня спас старший брат.

Увидел, как я, мелкий еще, перевернулся вместе с волной, и выдернул из пасти смерти. А отца моего вода забрала – он, кандидат по шахматам, жал 140 кг от груди, но как-то раз пришлось спасать на речке ребенка, ребенка спасли, а отец погиб.

Жизнь в воде делает человека иным, плавание – единственный вид спорта, где профессиональные компетенции не только украшают физически, но и непосредственно влияют на способность выживания. Сегодня моя жизнь настолько связана с плаванием, что прочее, кроме самого главного – семьи, отсекаю. мир воды справедлив. видеть жизнь в таком свете помогает любимое дело и настоящая дружба. и ребята, с кем я общаюсь, в том числе украинцы, это понимают.

Баттерфляй

Бат – хорошая закуска к брассу, он был всегда. Просто я не уделял ему времени. Я из тех, кто плавал всем подряд. даже комплекс. но как-то раз результаты в брассе встали, а дельфин прет и прет. Чтобы не истощиться психологически, искал положительных эмоций и на подмогу пришел полтинничек этим замечательным стилем. впервые попробовал его на кубке страны в 2015-м. и сразу под рекорд России, которым владел тогда Женя Коротышкин.

Так же, как и в брассе, цикл в баттерфляе начинается с мягкого захвата воды. может, не так широко, но достаточно. Тащим себя вперед, а руки при этом слов-но описывают контур женского тела по кругу в стороны и снова внутрь – плечи, талия, бедра, очень сексуально. При вылете вверх и вперед ложимся как можно площе, дышать не нужно, но, если очень хочется, а Крепатура Клинит, можно взять вдох метрах на тридцати пяти. ноги – хвост, ставлю ими два акцента – в конце гребка и на вкладывании рук после проноса.

Плыву скорее за счет спины, ноги – только опора. из примеров для подражания – Николас Сантос, в 43 подтвердивший звание лучшего на планете. Это феноменально, я всегда был его болельщиком: когда в кванджу на чемпионате мира мы вместе стояли на пьедестале, я радовался за него больше, чем за себя.

Брасс

Никогда не думал, что буду плавать спринт. Моя конституция, длинное скольжение, способность терпеть предполагали дистанции, где решающим является фактор выносливости.

Брасс самый медленный, потому самый тактильный вид. Резкие движения только вредят делу. Ложимся на воду, гребок начинаем мягко, плавно, нежно. Движение рук в стороны и чуть шире плеч, голова макушкой вперед, захватываем и проворачиваем воду под себя, голова в продолжение спины, движение туловищем в прогиб начинается именно здесь - мощно вверх! Локти сводим перед грудью, вдох в высшей точке с небольшой задержкой перед выбросом рук вперед.

Подтягивание ног и удар – в последний момент, чтобы попасть ими в плотный поток, будто от стены оттолкнуться. Когда-то начинал с двухсот, там главное – поднимать ноги выше центра масс, а затем скатываться будто с горки – вперед и вниз, в ином случае ноги превратятся в груз, который нужно будет тащить за собой.

Волну во время входа в воду после стартового прыжка начинаю от рук. Второго удара ногами вниз не делаю, здесь были жулики- корифеи типа Ван дер Бурга, шпарившего по четыре движения. Эталон в брассе – Антон Чупков, до него Китаджима. Пити – грубая сила, он великолепен, но это, на мой взгляд, уже какой-то другой стиль.

Эстафета

Эстафета – это кураж, способ вырваться из рутины. Для меня это больше, чем просто плавание, это чувство плеча товарища, готовность прийти на помощь. Ответственность не только за себя дает особые силы, результат на финише гонки не всегда тот, что мы можем высчитать исходя из личных рекордов, это еще и способность раскрепощения, высвобождение скрытых сил. В эстафете обычно плыву брассом, техника приема этапа особая – прыжок с двух ног.

Рассчитать касание спиниста, плывущего затылком вперед, очень сложно, но есть универсальная модель: метров за пять до его касания поднимаю руки вперед и наклоняюсь, а на его последнем гребке начинаю маховое движение, чтобы оторваться от тумбочки в момент максимального кинетического импульса. Улетая, не знаю, коснулся он бортика или еще нет.

Интуиция, как правило, не подводит, скорость перехода разная, в среднем 20 сотых секунды. Из самых крутых эстафет заплывы на чемпионатах мира в Уинсоре в 2015-м, в Ханчжоу в 2018-м и на Европе в Глазго в 2019-м. В Великобритании в тот раз я выиграл и лично, но в эстафете это был вдох и выдох, чудо. И еще: тренер – неотъемлемая часть команды; честность, открытость, способность выложиться по полной и подчинить свои планы общему делу – девиз настоящего педагога. Для эстафет тоже подходит.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ