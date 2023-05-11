Сергей Чепик: «Необходимо быть готовыми к любому развитию событий»

В этом году спортивная программа не менее насыщенная, чем в 2022-м. Сейчас все идет по плану, готовимся к чемпионату России – это первый важный старт, который пройдет в апреле в Казани. Там спортсменам предстоит показать максимально хорошие результаты, что позволит их сравнить с результатами мирового рейтинга и понять, на каких позициях мы находимся.

Помимо этого, апрельский чемпионат будет отборочным на международные старты, но на какие именно, покажет время.

Если будет необходим добор в команду, то проведем его на этапах Кубка России. На всех его этапах – в Южно-Сахалинске, Обнинске, Иркутске – за счет федерации выступят порядка двадцати человек. Остальные будут стартовать на одном из этапов, так как не каждый регион в состоянии оплатить длительные перелеты. Потом результаты будут складываться в общий зачет. Финал Кубка пройдет в Казани в июле.

Все тренировочные сборы в календаре уже заложены, кроме Азиатских игр. Но до них еще есть время. Сейчас мы обговариваем Единый календарный план за три месяца до события. Раньше планировали сразу на год. Тем не менее все спланировано по срокам международных стартов и ничего нового не будет. Новое только в одном – допустят или нет.

Все прекрасно понимают необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быть готовыми к любому развитию событий. Все это не раз проговаривалось с тренерами и спортсменами.

Раньше ребятам приходилось говорить, что ситуация с недопуском быстро не закончится, и если они собираются продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях внутри страны, то делать это они должны в первую очередь для себя, ведь спорт – это их профессия.

Хорошим стимулом для спортсменов и тренеров является серьезный призовой фонд, и федерация в этом плане очень хорошо постаралась. В прошлом году призовые были сравнимы с чемпионатом мира и приближены к Олимпийским играм. Ребята понимают, что внутри страны заработать гораздо проще, чем на международных соревнованиях, да и соревноваться в психологическом плане легче. В этом году вопрос с призовыми также решен.

Но на призовые претендует не так много спортсменов, поэтому не менее важным вопросом в плане подготовки резерва и мотивации спортсменов является присвоение почетных званий: мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта. При отсутствии международных стартов, считаю, хорошей привязкой для таких присвоений был бы мировой и европейский рейтинг. И на это есть все основания, так как у нас соревнования проходят по стандартам Международной федерации водных видов спорта World Aquatics, результаты фиксирует электроника, к тому же ведется видеосъемка.

Для тренеров хорошей мотивацией было бы возвращение системы надбавок к зарплате, которых они лишились из-за отсутствия международных стартов. Необходимо продумать схему, по которой поощрялись бы тренеры, чьи спортсмены показали высокий результат внутри страны на европейском или мировом уровне. Эти вопросы должны решаться на государственном уровне, чтобы в сложившихся условиях сохранить тренерские кадры.

О желании завершить или приостановить спортивную карьеру ко мне никто не обращался. Да и приостановить карьеру невозможно. Плавание – такой вид спорта, где достаточно сложно возвращаться после паузы.

При всем при этом команда меняется, много молодых спортсменов, готовых показывать высокие результаты.

Из ребят, которые тренируются за рубежом и приезжают на соревнования в Россию, – это Андрей Минаков и Анна Егорова. Анастасия Кирпичникова – пока непонятно, будет участвовать или нет. Обсуждался вопрос допуска на чемпионат России для Екатерины Никоновой. Для этого ей надо простартовать в 50-метровом бассейне в США и прислать протокол в федерацию.

Могу сказать точно, что сейчас все спортсмены и тренеры работают с полной отдачей. И чтобы кто-то сказал: «Давайте подождем, давайте потом», – такого нет. Кто может и кто хочет, тот работает.

Беседовала: Маргарита Балакирева