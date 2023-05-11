Рабочий визит Владимира Сальникова в Липецкую область

Плавание – самый востребованный в Липецкой области вид спорта. Им занимаются 37 тысяч человек. В спортивных школах области открыто 18 отделений плавания, в том числе одно отделение со статусом «олимпийское». У спортсменов хорошие успехи, особенно в плавании на открытой воде. В прошлом году объем средств, выделенных на развитие плавания в регионе, составил 13 млн рублей.

В регионе есть потребность в большом 50-метровом бассейне. Появление такого спортивного объекта, по мнению Игоря Артамонова, откроет новые горизонты для пловцов.