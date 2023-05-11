Владимир Сальников: «Программа «Плавание для всех» рассчитана на долгосрочную перспективу

О том, что достигнуто и какие изменения претерпела программа, в интервью журналу «Плавание» рассказал глава ВФП Владимир Сальников.

Выход программы на федеральный уровень

– Для выхода программы «Плавание для всех» на федеральный уровень форум в Ульяновске действительно стал историческим, – вспоминает Владимир Сальников. – Мне предоставили слово на пленарном заседании, где я изложил мысль, которая и так была очевидна всем: что умение плавать – это жизненно важный навык, и если человек не умеет плавать, то он находится в зоне риска.

А с учетом того, что на нашей планете 1/4 занимает суша, а остальные 3/4 – вода, то все это становится еще более актуальным. В этой связи было высказано предложение о включении занятий по обучению плаванию в школьную программу для начальных классов. Плавание – это базовый навык, и это не только возможность обезопасить себя, но и возможность спасти чью-то жизнь.

Данная инициатива была поддержана занимавшей в то время пост заместителя председателя правительства РФ Ольгой Голодец, которая была модератором пленарного заседания. Она высказалась в пользу развития государственной программы для обучения плаванию как детей, так и взрослых, которая позже получила название «Плавание для всех».

На следующем форуме в Нижнем Новгороде под председательством Владимира Путина состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорт. В своем выступлении я еще раз акцентировал внимание на роли плавания в решении социальных задач, обозначенных на предыдущем совете. Предложения были одобрены главой государства, и по итогам Совета вышло два поручения президента России, где упоминается о необходимости этой программы.

После появился четырехсторонний документ между ВФП, Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минспорта России, где были прописаны основные положения этой программы, включая необходимость расширения соответствующей инфраструктуры.

– В связи с чем возникла необходимость привлечения разных ведомств к этой программе?

– Программа затрагивает не только спорт, который относится к спортивному ведомству. Если мы говорим о плавании как части образовательной программы, то это касается школ, которые подконтрольны Министерству просвещения, и вузов, за которые отвечает Министерство науки и высшего образования.

Не забываем мы и о ветеранах, что отражено в национальном проекте «Демография». Независимо от возраста, пола и состояния здоровья, за редким исключением, плавать могут практически все. Хочется привести в пример нашего легендарного ветерана Ольгу Кокорину, которая стала активно заниматься плаванием после 60 лет, ставя себе задачу проплывать по 2 километра в день. Перешагнув 90-летний рубеж, она продолжала плавать и выступать на международных соревнованиях, чем продлила свое активное долголетие.

Мы работаем с разными организациями, в том числе с уполномоченным при президенте России по правам ребенка, где также хотят, чтобы эта программа реализовывалась. В «Единой России» есть проект «Новая школа», куда тоже включена тема «Плавание для всех».

Нет ни одной организации, где бы сказали, что эта программа не нужна.

Федерация может заменить собой государство

– Какова роль федерации плавания в этом процессе?

– Мы не можем заменить собой государство и построить бассейны. Как общественная организация мы подняли свой голос о необходимости такой программы, создали почву для принятий решений. Правительство нас услышало, президент России поддержал. Сейчас готовится постановление правительства по этой программе, куда мы внесли свои предложения.

Дальше госорганы власти должны принять необходимые акты, законы, чтобы все это заработало. Проблем много, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы необходимые документы были приняты. Надеемся, что затем будут предприняты следующие шаги, и через год-два мы уже увидим соответствующую статью в федеральном бюджете.

Но пока далеко не все преграды преодолены. Кроме необходимости строительства малобюджетных и модульных бассейнов, важно, чтобы усилия всех заинтересованных сторон были синхронизированы. Совершенно ясно, что в связи с разной плотностью населения и обеспеченностью бассейнами регионов программа будет развиваться по разным сценариям.

Далеко не везде бассейны есть при школах или в пешей доступности от них, а значит, необходимо будет решать вопрос с транспортом, и на все это нужны будут средства. Но если будет сформирован социальный заказ, то в программу смогут включиться предприниматели, тогда государству не придется в одиночку финансировать строительство бассейнов из своего бюджета.

– Существуют ли подобные примеры в других странах?

– Могу сказать, что мы здесь не первопроходцы. Например, программа обучения детей плаванию как жизненно необходимому навыку, которая входит в школьную программу, есть в Австралии, Венгрии, Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Сингапуре, Бельгии, Австрии, Канаде, Германии и других странах.

Хулио Маглионе, ныне почетный президент Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), возглавив ее в 2009 году, в качестве одной из первых своих инициатив предложил внедрить программу обучения плаванию во всех странах мира. С тех пор она успешно развивается под названием «Плавание для всех - плавание на всю жизнь».

Не хочется все забюрокрачивать

– Как обстоят дела на сегодняшний день в нашей стране с плавательной инфраструктурой?

- По нашим данным, спортивных бассейнов (25 и 50 м) в стране сейчас около 3,5 тысячи. Плюс масса нестандартных меньшего размера. В любом случае можно говорить об очевидном их недостатке. Полагаю, что по обеспеченности бассейнами мы находимся на уровне 15 - 20% от необходимого.

Согласно приказу Минспорта России (от 19.08.2021 г. № 649), рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры на 100 000 жителей в субъектах РФ – 4 плавательных бассейна, в городах федерального значения – 5. Для населенных пунктов от 5000 до 30 000 человек – крытый бассейн с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, свыше 30 тыс. – плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортсооружения, включающего бассейн с ванной не менее 25 м и 6 дорожками.

Таким образом, можно смело утверждать: чтобы дойти до 100% обеспеченности, в стране необходимо построить тысячи бассейнов. Это задача не на одно десятилетие. Звучит, как фантастика? Возможно. Но руки опускать ни в коем случае нельзя.

Стоимость строительства бассейна в сотни млн рублей может кого-то и отпугивать. Но программа «Плавание для всех» рассчитана на долгосрочную перспективу. И просчитывать стоимость надо не на сегодня, а на 20 лет вперед. Надо осознать необходимость и уверенно двигаться вперед.

У нас, например, есть проектные предложения для строительства быстровозводимых модульных бассейнов, которые могут использоваться как для обучения, так и для продолжения регулярных занятий плаванием всех категорий граждан.

Мы хотим жить в современном мире, и бассейны, конечно, будут строиться, как минимум будет учитываться их строительство в школах, в современных гимназиях.

Например, в Казани школы открываются уже с бассейнами. Я был в одной из таких гимназий, где есть и гимнастический зал, и плавательный бассейн. Это здорово, что заниматься спортом можно, не тратя время на дорогу до спортивного объекта.

– Использование естественных водоемов для обучения плаванию предусмотрено в программе?

– Открытые водоемы – это отдельная история. Об их использовании было сказано на всех высоких уровнях и площадках. Но здесь возникает много других вопросов. Занятия должны быть не просто организованы со специалистом, который по образованию и практике имеет все необходимые навыки, но и должны быть соблюдены все гигиенические требования, температурный режим, учитываться особенности водоема.

Не хочется все это забюрокрачивать. Но и этим надо заниматься. Это большая работа, которая должна привести к четким параметрам, чтобы эти занятия отвечали основным требованиям безопасности.

В бассейне тоже необходимо учитывать определенные показатели, связанные с занятиями детей разных возрастных групп. Например, для детей младшего возраста температура воды должна быть выше, чем в основной ванне для взрослых.

Благодарны тем, кто уже начал работу

– Какие еще вопросы возникают в ходе реализации программы?

– В прошлом году мы получили гранд на создание первого этапа программы. Необходимо было оценить, можно ли ее развивать при существующих сооружениях. Оказалось, что можно, так как есть дневные часы, которыми никто не пользуется – ни любители плавания, ни спортивные секции. Они могут быть предоставлены для школ и различных групп населения.

Практика показала, что, не дожидаясь федерального финансирования из региональных бюджетов, можно выделять необходимые средства. Некоторые регионы так и делали.

Понятно, что материальная база у всех разная и не везде есть такая возможность, как, например, в Татарстане, где возведено порядка 250 25-метровых бассейнов. У них сеть спортсооружений значительно плотнее, продумана схема будущего строительства, которая учитывается в планировании микрорайонов. И это хороший пример для других регионов.

Есть совместно разработанная с Мин-просвещения и утвержденная программа обучения плаванию на 36 часов. Этот модуль уже можно интегрировать в учебный процесс в тех учебных заведениях, где это возможно. Но здесь необходимо прийти к четкой и понятной себестоимости обучения ребенка плаванию.

Она зависит от разных условий: затрат, которые несет спортсооружение, зарплаты тренеров, оплаты транспорта, страховки и других сопутствующих расходов. Должен быть какой-то минимум, ниже которого опускаться нельзя, но и должен быть предел целесообразности. И это подушевое финансирование должно определять государство, которое должно быть сформулировано и сформировано правильно.

Мы также настаиваем на том, чтобы показатели реализации программы были к чему-то привязаны. Считаем, что такой оценкой может являться выполнение норм ГТО. И ее мы уже учли в конкурсе Лучших практик реализации межведомственной программы «Плавание для всех» в субъектах РФ.

– На какие еще критерии обращали внимание при проведении конкурса?

– Оценивалось наличие региональных программ «Плавание для всех» или схожих программ с аналогичными целями и задачами, объем финансирования и количество мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в систематические занятия плаванием, число обучающихся и уже обученных плаванию и ряд других критериев.

Мы благодарны всем участникам конкурса, кто начал работать, не дожидаясь какой-то суперподдержки. Мы видим роль региональных федераций в участии в этом процессе наравне с органами государственной власти в области физической культуры и спорта.

Это хорошая совместная работа, и это то, как и должно быть. Должен быть какой-то посыл, импульс. И его может дать только федерация плавания. И такая инициатива показывает, что можно добиться успеха и на существующей базе, способствуя ее дальнейшему расширению.