Пловчиха Анастасия Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства: будет выступать за Францию

22-летняя российская пловчиха Анастасия Кирпичникова объявила, что отныне она будет выступать под флагом Франции. Спортсменка инициировала процесс смены гражданства и в скором времени планирует уже выступить на международном турнире. Трехкратная чемпионка Европы написала об этом в своих соцсетях.

«Рада объявить о своей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой замечательной стране, которая открыла для меня свои двери четыре с половиной года назад. Горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км», - написала пловчиха.

Кирпичникова поблагодарила французскую федерацию плавания, а также сказала большое спасибо Всероссийской федерации плавания: «За то, что на протяжении 8 лет верили в меня».

Пока переход Кирпичниковой из российской во французскую сборную Международная федерация плавания (World Aquatics ) не одобрила, сообщает ТАСС. Шансы выступить у соотечественницы уже в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в Японии, тем не менее, вполне реальны – россиянке важно доказать, что свой переход она инициировала до 21 февраля 2023 года.

Напомним, что решением World Aquatics россияне и белорусские пловцы по-прежнему не допущены до турниров Федерации. Отстранение продолжается уже год.

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