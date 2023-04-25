18-летняя пловчиха Евгения Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате в Казани

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. 18-летняя пловчиха Евгения Чикунова в заключительный, шестой день соревнований установила новый мировой рекорд. На дистанции 200 м брассом она показала лучшее в истории время — 2:17:55.

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Таким образом россиянка превзошла на 1,4 секунды достижение олимпийской чемпионки Татьяны Скунмакер из ЮАР, которое она продемонстрировала в 2020 году в Токио. Заплыв россиянки теперь пройдет процедуру утверждения на мировой рекорд от World Aquatics.

Чикунову поздравили многие звезды отечественного и мирового плавания. Отреагировала на свое «поражение» сама Татьяна Скунмакер, обратившись к Чикуновой в соцсетях: «Ты просто разгромила его! Как бы я хотела обнять тебя сейчас!»

Высказался о достижении землячки двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 Евгений Рылов.

«Рекорд Жени — это очень круто. Побит не как обычно, на одну или две десятых, а больше чем на секунду. Почти уничтожен. 1,4 секунды — это колоссальное преимущество. Это очень много для 200 м. Человек другого уровня, в отличие от остального мира», — сказал сайту «РИА Новости спорт» чемпион.

На предыдущем турнире, чемпионате России по плаванию на короткой воде в декабре 2022 года, Чикунова уже демонстрировала свои выдающиеся способности. Тогда россиянка на этой же дистанции показала лучшее за последние девять лет время, установив рекорд Европы.