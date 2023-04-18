Климент Колесников — про международные старты: «Общаешься с теми, с кем плавал — никакого негатива нет. Читаешь зарубежные сайты — нас нигде не ждут»

Двукратный олимпийский призер-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников поразмышлял о своих ближайших перспективах. Спортсмен больше года не выступал на международных турнирах, как и его коллеги-соотечественники, поскольку россиян в 2022 году отстранили на мировой арене по решению Международной Федерацией плавания (World Aquatics).

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Между тем, уже в июле в Фукуоке (Япония) состоится Чемпионат мира по водным видам спорта-2023. И в конце прошлого месяца Международный олимпийский комитет выступил с рекомендацией допустить российских спортсменов на турниры, но только в нейтральном статусе. Речь идет о тех атлетах, которые выступают в индивидуальных стартах и не поддерживают происходящее на Востоке Европы. Климент Колесников готов к тому, чтобы остаться без старта на чемпионате мира.

«Скорее всего, да, так и будет…» — настроен Колесников. И поражается: «Когда общаешься с теми, кого знаешь, с кем плавал — никакого негатива нет. Читаешь зарубежные сайты — нас нигде не ждут. Акцент по подготовке в любом случае на Олимпийские игры. Может быть, найдутся какие-то точки соприкосновения».

По материалам сайта «Матч ТВ»