«Буду биться за каждый миллиметр бассейна»: Андрей Минаков – о своей подготовке к Чемпионату России по плаванию

Российские спортсмены, допущенные к участию на Чемпионате России по плаванию в 2023 году, продолжают усиленную подготовку к турниру. Он стартует 16 апреля во Дворце водных видов спорта в Казани, туда съедутся сильнейшие пловцы со всей страны, чтобы побороться за звание чемпиона и установить новые рекорды.

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Среди участников – 21-летний Андрей Минаков. Трехкратный призер чемпионата мира 2019 года, чемпион и призер чемпионата Европы, шестикратный победитель и серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр, действующий рекордсмен России в плавании на 100 метров баттерфляем в настоящее время учится в Стэнфорде, но пропустить важнейший старт на родине не смог. Он прибыл в Татарстан за три недели до стартов, чтобы акклиматизироваться и подготовиться, как подчеркнул сам пловец, на все 100%.

С 2023 года Минаков будет представляет Республику Татарстан. И признался, что настроен серьезно: «Буду биться за каждый миллиметр бассейна».

Правда, пловец не отрицает, что прошлогоднее отстранение российских спортсменов от международных стартов повлияло и на него.

«Глупо было бы отрицать, что не хватает эмоций. Скажу так: соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной практики международных соревнований не чувствуется давно. Стараюсь сохранить эмоциональный настрой в себе и знаю, что как только нас допустят, буду готов», - рассказал Минаков сайту «Матч ТВ».

У Минакова минувший учебный год оказался богат на победы – в университетских турнирах он выступает за команду Стэнфордского университета и успел победить в личном зачете на нескольких заплывах.