Фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд: 156 метров на вдохе

Российский пловец-фридайвер Алексей Молчанов не перестает проверять возможности своего организма и снова удивил мир. Спортсмен установил очередной рекорд и нырнул на глубину 156 метров, побив предыдущее достижение в 150 метров, которое показал атлет из Туниса Валиду Будхиафу в январе 2021 года. На погружение Молчанову понадобилось 4 минуты 27 секунд.

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Старты прошли на острове Бонэйр в Карибском море 28 марта. Спортсмен взял не только новую для себя глубину, но и дисциплину — это VWT, ныряние в глубину с переменным весом. Фридайвер погружается вниз, задерживая дыхание, с дополнительным грузом. Поднимается уже при помощи своих сил любым стилем все на том же одном вдохе.

«И азотный наркоз, и давление в океане были сильными, потребовалась довольно большая умственная подготовка, чтобы компенсировать его», — рассказал о первых впечатлениях Молчанов.

Рекорд 36-летнего Молчанова зафиксирован по всем правилам AIDA (Международной ассоциации развития фридайвинга). Всего в копилке пловца — почти три десятка рекордов, он действующий чемпион мира по плаванию апноэ.

По материалам сайта Федерации фридайвинга России.