Российские пловцы выступят на совместном с Китаем турнире

Юношеская сборная России по плаванию готовится выступить на Российско-Китайских молодежных летних играх. Это девятый по счету турнир, и для отечественных пловцов он станет важным международным мероприятием.

«Я очень рад, что у нас появляется такая возможность соревноваться с китайскими пловцами. Для наших юниоров – это хорошая новость. Возобновление международной практики – это то, ради чего спортсмены столько терпят и тренируются. Надеюсь, это только начало расширения полноценных спортивных связей», – подчеркивает глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Игры будут проходить в городе Чунцине с 21 по 27 мая. Они станут первыми международными стартами за последний год для россиян. Напомним, с марта 2022 года наши спортсмены вместе с белорусскими атлетами были отстранены от участия в турнирах решением Международной федерации плавания FINA (теперь она называется World Aquatics). Когда это ограничение будет снято, неизвестно.

По материалам сайта ВФП