Ставшая дважды мамой Анастасия Фесикова возобновила карьеру: «Это тяжело, хотя можно проплыть по старой памяти»

32-летняя Анастасия Фесикова, ставшая серебряной олимпийской чемпионкой-2012 еще под фамилией Зуева, приняла решение возобновить карьеру.

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Специализирующаяся на заплывах на спине спортсменка брала перерыв уже во второй раз, точно по такому же поводу, что и в 2014 году – у нее родился ребенок. Правда, на этот раз дочка, в июне 2022 года.

Пловчиха рассказала, что уже тренируется. Только вот признает, что во второй раз возвращаться после продолжительной паузы значительно тяжелее. Поэтому слишком грандиозных перспектив пока загадывает.

«Планирую первый старт на зональных соревнованиях в Обнинске 21 марта. Поставила для себя цель проплыть только «полтинник» и ничего больше, готовить 100 метров не буду. Организм не готов. Попробую вернуться, что-то показать, но, конечно, это тяжело, хотя что-то можно проплыть по старой памяти», - рассказала звезда спорта сайту «Матч ТВ».

Напомним, Фесикова - чемпионка мира-2011, трехкратная вице-чемпионка мира (2009, 2011), четырехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России. Также Анастасия – обладательница рекордов страны на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м, рекордсменка Европы на дистанции 200 м в плавании на спине.