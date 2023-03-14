«Сильно отличается от работы в воде»: синхронистка Ромашина рассказала, чем занялась после завершения карьеры

Самая титулованная синхронистка планеты, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина в феврале 2023 года объявила, что завершает карьеру. Спортсменка призналась, что это взвешенное решение.

Теперь стало известно, чем именно занялась Ромашина. Светлана, как и намекала, из сферы спорта насовсем не ушла.

«Возглавила спортивную школу, СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». В должность вступила относительно недавно. Пока что пытаюсь вникнуть во все бумажные дела, что крайне непросто и сильно отличается от работы в воде, которая у меня была раньше. Но все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе», — рассказала олимпийская чемпионка.

Ромашина даже помогает с расстановкой программ спортсменам. На новом посту приходится непросто, но чемпионка признается, что опыт и возраст ей помогают справляться.

«Если бы я пришла в 20 лет, после первой недели, наверное, сказала бы «спасибо, до свидания», — призналась спортсменка.

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Кроме того, Светлана не исключает, что может еще блеснуть талантом: синхронистка допускает мысли о своем участии в спортивных торжествах.

«В этом году у «Шоу олимпийских чемпионов» юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента», — уточняет звезда спорта.

По материалам сайта «Матч ТВ»