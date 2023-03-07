Пловец Андрей Минаков выиграл заплыв на 100 метров в Вашингтоне

Россиянин Андрей Минаков отличился на чемпионате среди студенческих клубов Конференции Pac-12, состоявшемся 3 марта в Вашингтоне. Пловец в составе команды Стэнфордского университета первым приплыл на 100-метровке баттерфляем, показав результат 44,51 секунды, сообщает YouTube-канал Конференции. Команда спортсмена по итогам общего зачета заняла третье место.
Андрей Минаков. Фото: соцсети
Напомним, пловцу Андрею Минакову 20 лет, он чемпион Европы и многократный призер чемпионата мира-2019. На Олимпиаде в Токио россиянину не хватило одного шага до успеха - несколько раз финишировал четвертым.
Добавим, что Минаков стал первым пловцом, отправившимся обучаться в Стэнфорд. Успешный спортсмен получил возможность стать студентом американского вуза за высокие заслуги в спорте – он привез шесть золотых медалей с юношеской Олимпиады-2018.
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