Пловчихи Егорова и Годун выиграли медали на Lausanne Swim Cup в Швейцарии

Сразу две россиянки выделились на крупных европейских стартах Lausanne Swim Cup, проходивших с 24 по 26 февраля в швейцарской Лозанне. 25-летняя Ника Годун вышла на старт от венгерского клуба на дистанцию 50 м брассом и смогла завоевать бронзовую медаль.

Вторая звездочка турнира - 24-летняя россиянка Анна Егорова, завоевавшая золотую медаль. Она финишировала первой на дистанции 400 вольным стилем. Анна выступала за французский клуб и обошла британку и испанку, показав результат 4 минуты 11,36 секунды, сообщает «Матч ТВ».

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Добавим, что Анна Егорова и ранее блистала на международной арене, в разгар «отмены» российских спортсменов на мировых турнирах. В ноябре прошлого года она стала первой сразу на двух дистанциях чемпионата Франции по плаванию на короткой воде - на 200 м и 400 м. Девушка является подопечной Филиппа Лукаса, одного из лучших европейских тренеров по плаванию.